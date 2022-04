Affaire Piqué - Atlético Madrid : Diego Simeone crie au complot

L'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone, n'a pas semblé surpris par les révélations de Gerard Piqué sur la Supercoupe d'Espagne, affirmant que la Fédération espagnole a besoin que le Real Madrid et le FC Barcelone soient impliqués dans la compétition remaniée sinon cette dernière serait sanctionnée financièrement.

Simeone a le sentiment que les deux mastodontes sont favorisés

Gerard Piqué a fait sensation lorsqu'une conversation avec le patron de la fédération Luis Rubiales a révélé son rôle dans le changement de format de la Supercopa. Depuis 2019, elle se déroule en Arabie saoudite et compte quatre participants au lieu des deux traditionnels. Une nouvelle formule dans laquelle le Barça et le Real Madrid doivent participer sous peine d'une "amende" ou d'une prime moins élevée.

"Pour commencer, tout comme nous sommes très fiers d'avoir concouru au cours de ces 10 dernières années, et nous nous voyons reflétés dans chaque équipe qui se bat pour être en haut, Betis, Séville, Villarreal, Real [Sociedad]... ils se sentiront tous dans la même situation", a déclaré Simeone aux journalistes mardi lorsqu'il a été interrogé sur les commentaires de Piqué.

Simeone ne juge pas le côté businessman de Piqué

"Il est clair qu'étant donné les informations sur la Supercopa qui sont sorties, il n'y a aucun doute qu'économiquement, en théorie, la Fédération espagnole profite plus si Madrid et le Barca sont là et s'ils sont dans cette situation, ils devront donner des explications pour que nous soyons tous plus à l'aise", a ajouté l'Argentin. Les enregistrements audio publiés par El Confidencial ont révélé que Piqué et sa société Kosmos ont joué un rôle important dans la décision de déplacer la Supercopa en Arabie saoudite.

Kosmos gagnerait également 24 millions d'euros dans cette affaire, mais Simeone n'a pas souhaité porter de jugement sur la conduite du joueur. "Je ne vais pas entrer dans ce genre de situation parce que Piqué est une personne très intelligente et a ses affaires, tout le monde a ses intérêts en tant que footballeur et il se trouve qu'il joue à Barcelone", a ajouté l'Argentin.

"Oui, je vais le répéter, ce que nous entendons, à moins qu'une réponse appropriée ne vienne, c'est qu'ils veulent que le FC Barcelone et le Real Madrid soient là, ce n'est pas difficile à comprendre", a conclu l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Jusqu'à présent, les dirigeants ont vu leur souhait exaucé, mais cette saison, si le Barça ne termine pas deuxième, il sera absent des festivités l'an prochain.