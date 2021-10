Affaire de la sextape : L'avocat de Karim Benzema fait le point

L'avocat de l'attaquant du Real Madrid a indiqué que ce dernier suit l'affaire de près en dépit de son absence au tribunal de Versailles.

Buteur lors de la large victoire du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk, Karim Benzema poursuit sa belle année 2021 et s'apprête à terminer sa campagne pour le prochain Ballon d'Or avec un dernier match avant la clôture des votes : le Clasico contre le FC Barcelone. Ce dimanche, le Real Madrid affronte son rival historique et nul doute que l'attaquant français voudra briller durant cette rencontre au sommet de la Liga.

Néanmoins, en aparté du côté sportif, Karim Benzema doit également gérer la très connue affaire de la sextape dont le jugement a repris ce mercredi au tribunal de Versailles. L'international français n'était pas présent sur place et pour cause, il a disputé un match de Ligue des champions en milieu de semaine et prépare le Clasico du week-end. Au micro de RMC et BFM TV, Me Antoine Vey, l'avocat de Karim Benzema, a fait un point sur la situation de son client, confirmant qu'il suit le déroulé du procès à distance.

"Il est dans son club, à Madrid, il prépare le match le plus important de la saison contre Barcelone (dimanche, ndlr). Il a fait valoir, comme tout justiciable peut le faire, un motif professionnel qui l’empêchait de venir devant ce tribunal. Il aurait pu demander un renvoi de l’audience, il ne l’a pas fait, et le tribunal a estimé que ce n’était pas nécessaire. (...) Je rappelle que Karim Benzema, dans cette affaire qui a déjà commencé il y a six ans, a demandé à quatre reprises à être confronté à Monsieur Valbuena, ce que la juge d’instruction a toujours refusé en disant que ça ne servait à rien car on était dans l’opposition de deux ressentis", a indiqué Antoine Vey.

Tout part du "ressenti" de Matthieu Valbuena

"Il nous a donc mandatés pour le représenter. Je peux vous dire qu’il suit ce procès, qu’il ne s’en désintéresse pas. C’est un procès très important pour lui, qui lui a fait beaucoup de mal. Il suit, il est représenté, et on a encore deux jours d’audience pour faire comprendre au tribunal que non, Monsieur Benzema n’a pas été complice d’un chantage", a ajouté l'avocat de l'attaquant du Real Madrid.

L'avocat de l'international français estime qu'il n'y a pas "grand-chose" contre son client : "La version de Karim Benzema est simple: un ami lui dit qu’il peut régler le problème de Monsieur Valbuena, Monsieur Valbuena étant victime de la possibilité qu’une sextape soit diffusée. Monsieur Benzema va voir Monsieur Valbuena dans une chambre à Clairefontaine en lui disant que s’il le souhaite – et il n’est pas question d’argent ou de pression – il connait quelqu’un qui peut, peut-être, régler ce problème. Il lui dit qu’il peut lui donner son numéro. Monsieur Valbuena répond non, et ça s’arrête là. Il n’y a pas d’autre conversation, pas d’autre problème."

"Ce dont on parle, c’est le ressenti de Monsieur Valbuena après cette conversation. Or son ressenti a beaucoup évolué quand il a compris que Monsieur Benzema était lui-même énervé, car il pensait que Monsieur Valbuena avait fait sortir son nom dans la presse. Il y a eu un contentieux entre les deux hommes, postérieur à cette conversation, et nous pensons que ça a sérieusement pu infléchir le ressenti de Monsieur Valbuena qui, sinon, aurait pu prévenir la police dès le 6 octobre 2015. Ce qu’il n’a pas fait", a conclu Me Antoine Vey.