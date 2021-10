Affaire de la sextape : Valbuena a eu "peur pour sa carrière en Bleus"

Depuis mercredi, s’est (ré)ouvert le procès de l’affaire de la sextape avec Valbuena dans le camp des victimes. L’ancien de l’OM a donné sa version.

Mardi soir, Karim Benzema signait avec le Real Madrid une victoire sur le Shakhtar avec un but à la clé. Mercredi matin, il brillait par son absence au tribunal correctionnel de Versailles pour la réouverture du procès concernant l’affaire de la sextape. L’absence du Madrilène parmi les cinq prévenus n’est pas une surprise même si Mathieu Valbuena regrette que son ancien coéquipier ne soit pas là.

"Cela fait six ans qu'on a cette affaire. Je constate que tout le monde est là... presque. Il manque Karim (Benzema). C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous, on va jusqu'au bout. Cela fait six ans qu'on attend. On est là le temps qu'il faut pour que tout cela soit derrière moi", a lâché l'ancien Marseillais face aux journalistes.

Appelé à la barre en premier, Valbuena n’a pas eu le temps de cogiter et a livré sa version des faits et notamment du chantage dont il a fait l’object avec cette fameuse vidéo d’une sextape qui aurait tourné au sein des Bleus d’après l’un des prévenus.

S’il avoue n’avoir jamais envisagé de donner de l’argent pour empêcher la vidéo de sortir, l’actuel meneur de l’Olympiacos estime qu’il a eu peur que sa carrière s’arrête avec cette affaire.

"Je me suis senti en danger et mon réflexe a été de porter plainte", a-t-l confié, dans des propos retranscris par L'Equipe, ajoutant avoir craint pour sa carrière. "Le foot c’est ma vie. Je savais que si cette vidéo sortait ça allait être compliqué avec l’équipe de France", a-t-il ajouté.

Finalement, cette affaire aura eu raison de l’histoire de Mathieu Valbuena avec le groupe France puisqu’il ne sera plus jamais appelé par Deschamps suite au rendu public de cette brouille avec Benzema et de la procédure judiciaire qui dure depuis six ans maintenant…