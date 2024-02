Affaire Clauss : Daniel Riolo dézingue Longoria et Gattuso

Poussé vers la sortie lors de ce mercato, Jonathan Clauss est finalement resté. Agacé, Daniel Riolo s’en prend aux dirigeants marseillais.

Cadre de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss a été poussé vers la sortie par les dirigeants du club phocéen dans les derniers instants du mercato hivernal, qui venait juste de fermer ses portes. Ne digérant pas le comportement des dirigeants marseillais, Daniel Riolo s’en prend au président et l’entraîneur du club.

Poussé vers la sortie, Clauss s’impose

Blessé et sorti lors du match de la 19e journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco (2-2) le weekend dernier, Jonathan Clauss aurait pu quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato, qui a pris fin ce jeudi soir. La Direction de l’OM avait évoqué lundi la possibilité d'un départ avant la fin du marché, s'en ouvrant auprès de certains intermédiaires, et de certains clubs, comme Galatasaray, qui cherche un latéral droit après le transfert de Sacha Boey au Bayern Munich.

Mais l’arrière droit français n’avait pas bougé d’un seul pas. Marseille avait même pisté Zeki Çelik de l’AS Roma et Lorenz Assignon du Stade Rennais pour tenter de remplacer Clauss, dont il déplore l’attitude. Mais contrairement aux intentions des dirigeants olympiens, Jonathan Clauss n’avait pas l’intention de bouger. Ce qu’il a réussi à avoir car il est finalement resté.

Riolo tacle Longoria et Gattuso

En conférence de presse ce vendredi avant le déplacement à Lyon, dimanche, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, était revenu sur le sujet, évoquant l’état d’esprit de Jonathan Clauss malgré tous ces bouleversements. Le technicien italien a calmé le jeu, soulignant qu’il fait toujours confiance à son défenseur. Sur RMC, Daniel Riolo a dénoncé l’attitude des pensionnaires du Stade Vélodrome à l’égard du latéral droit de 31 ans.

« On l’a traité comme un mal propre pour qu’il ait une sale image et qu’on le dégage. Finalement, on n’a pas réussi à le vendre. Maintenant, on va dire que c’est un bon gars Clauss, il va rester », a d’abord lancé l’éditorialiste RMC, avant de souligner que cette sortie de Gattuso était dans l’intention de regagner la confiance du joueur.

« Je pense que ça va être ça le discours. Ce qui va arriver, c’est une réhabilitation qui va passer par l’entraîneur et après tout le monde fermera sa gueule derrière. Comme il est là, faut bien qu’il joue », a ajouté Daniel Riolo.

L’Olympique de Marseille est en déplacement chez son homologue lyonnais, ce dimanche 4 février 2024 (20h45) en clôture de la 20e journée de Ligue 1. Mais les supporters marseillais sont interdits de déplacement sur Marseille.