OL – OM : Très mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais

Avant le déplacement à Lyon, dimanche prochain, les supporters de l’OM viennent d’apprendre une nouvelle qui ne leur fait pas plaisir.

Dimanche 4 février prochain, l’Olympique de Marseille sera en déplacement à Lyon dans le cadre du match de la 20e journée du championnat de France. Mais les supporters du club phocéen se verront dans l’obligation de ne pas effectuer le déplacement pour soutenir leurs joueurs et leur club de cœur.

Les supporters marseillais interdits de déplacement

C’est une décision très forte que vient de prendre le ministre de l’Intérieur, Gérard Darmanin. Après les supporters de l'OL au match aller, c'est ceux marseillais, qui sont frappés par les autorités françaises. Selon un arrêté publié ce mardi dans le Journal officiel, les autorités justifient cette interdiction de déplacement des supporters phocéens par « un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs » à l'occasion de ce match au Groupama Stadium.

« Le dimanche 4 février 2024 de 00h00 à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Bouches-du-Rhône, d’une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône), d’autre part », a indiqué l’arrêté du ministère de l’Intérieur.

Les souvenirs ne sont pas bons

Dimanche 29 octobre dernier, une scène horrible et honteuse avait entaché l’image du football français. Ce n’est plus un fait méconnu du grand public sportif : le match entre les deux Olympiques n’avait pas pu être joué à bonne date. Alors que la délégation lyonnaise était en chemin pour se rendre au Stade Orange Vélodrome, le bus transportant cette dernière avait été caillassé par des supporters du club hôte. Ceci aura causé la blessure de l’ex-entraîneur rhodanien, Fabio Grosso, et son adjoint Raffaele Longo.

Possédés par cet esprit malveillant ce dimanche là, ces supporters marseillais avaient également pris pour cible un autre bus transportant les fans de l’Olympique Lyonnais. Les jets de projectiles avaient touché et causé la blessure d'une quinzaine de supporters lyonnais. D’où le report de la rencontre par les autorités sportives. Rejoué finalement le 6 décembre, c’est l’Olympique de Marseille, qui avait réussi à s’imposer (3-0) devant l’OL.