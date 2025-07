Adios ! Le Real Madrid pousse 5 joueurs dehors

Real Madrid vs Al Hilal

Le Real Madrid est prêt à se séparer de cinq joueurs avant la clôture du mercato estival, le 1er septembre, afin de maintenir un effectif de 25 joueurs pour la saison 2025-2026.

Parmi les cinq joueurs concernés figure l'ailier brésilien Rodrygo, qui a été associé à un départ du Santiago Bernabéu tout au long de l'été, suscitant un vif intérêt de la part d'Arsenal et de Liverpool.

Xabi Alonso dirigera la première séance d'entraînement de pré-saison du Real Madrid le 4 août à Valdebebas, après quoi le club intensifiera ses efforts pour vendre les cinq footballeurs. Selon AS, Rodrygo, Endrick, David Alaba, Dani Ceballos et Ferland Mendy sont les joueurs susceptibles de quitter les Blancos cet été.

Dans le cas de Rodrygo, le Real Madrid ne prendra une décision définitive qu'après que le joueur se soit entretenu avec l'entraîneur. Le club estime actuellement la valeur du joueur à 100 millions d'euros (87 millions de livres sterling/116 millions de dollars) et ne devrait pas revoir son prix à la baisse. Des clubs de Premier League comme Arsenal et Liverpool avaient déjà manifesté leur intérêt pour la star de la Seleção, tandis que Tottenham est le dernier club en date à se lancer dans la course au transfert.

Endrick, qui a récemment subi une nouvelle blessure, devrait rester sur la touche au début de la nouvelle saison. Le jeune prodige brésilien ne sera pas vendu définitivement, mais le club pourrait envisager un prêt afin que le jeune joueur puisse avoir plus de temps de jeu.

Le géant espagnol débutera la saison 2025-26 le 19 août en accueillant Osauna pour son premier match de la saison.