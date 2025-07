Ademola Lookman, le nouveau point de chute

Ademola Lookman a rejeté l'offre de Naples et attend avec impatience l'Inter, qui pourrait augmenter son offre alors que l'Atalanta maintient sa demande de 50 millions d'euros.

Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant nigérian a rejeté l'offre de Naples et attend toujours une proposition de l'Inter. Malgré une offre plus lucrative de la part des Partenopei (un salaire net de 5 millions d'euros contre 4,5 millions d'euros pour l'Inter), Lookman est déterminé à rejoindre les Nerazzurri. L'Inter a déjà soumis une offre de 40 millions d'euros (26 millions de livres sterling/34 millions de dollars) plus des primes et une clause de revente de 10 %, qui a été rapidement rejetée par l'Atalanta, qui exige au moins 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling/58 millions de dollars).

Les agents de Lookman s'apprêtent à entamer une nouvelle série de négociations avec l'Atalanta, dans l'espoir de faire aboutir le transfert. Le joueur international nigérian serait prêt à intervenir personnellement pour accélérer son départ de Bergame, s'appuyant sur une promesse faite l'année dernière par le club d'autoriser son transfert. De son côté, l'Inter est disposé à augmenter légèrement son offre et a reçu le feu vert d'Oaktree Capital pour parvenir à un compromis plus proche de 42 à 45 millions d'euros.

L'international nigérian reste fidèle à son rêve de rejoindre l'Inter

L'Atalanta reste ferme sur son évaluation et souhaite une vente définitive plutôt que le prêt avec obligation d'achat proposé par l'Inter. Le vice-champion de Serie A est également frustré par la tactique de l'entourage de Lookman et des dirigeants de l'Inter, estimant qu'il y a eu trop de manœuvres en coulisses.

Lookman, 27 ans, qui a aidé l'Atalanta à remporter l'Europa League la saison dernière grâce à un superbe triplé, est resté silencieux en public, mais selon certaines informations, il aurait clairement fait savoir en coulisses qu'il considérait l'Inter comme sa seule destination et qu'il espérait obtenir un meilleur contrat. Le Napoli, qui avait exploré la possibilité d'un transfert en juin, aurait depuis fait marche arrière, car le club privilégie désormais la signature d'un ailier plus traditionnel que Lookman, qui correspond davantage au profil d'un deuxième attaquant.