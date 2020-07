Adam Lallana en route pour Brighton

En fin de contrat à Liverpool, l’international anglais Adam Lallana devrait s’engager en faveur de Brighton & Hove Albion.

L’aventure d’Adam Lallana avec touche à sa fin. Après six ans passés au club, le milieu offensif va quitter les Reds. Selon les informations de Goal UK, il devrait rebondir du côté de & Hove Albion. Un contrat de trois ans l’attend chez les Seagulls.

Lallana n’entrait plus du tout dans les plans de Jurgen Klopp, le manager des Mereysiders. En 2019/2020, il n’a pris part qu’à 15 rencontres (1 but et 1 passe décisive offerte). Même s’il ne l’a que très peu utilisé récemment, le coach allemand a décrit son protégé comme « une légende du club » lors de son dernier point-presse. Des compliments que l’intéressé a dû apprécier, même s’il aurait préféré que cela se traduise en actes.

Brighton a donc réussi à convaincre l’ancien des Saints, devançant sur ce dossier plusieurs équipes de l’élite anglaise, telles que , et .

A une journée de la fin du championnat, Brighton est 15e au classement général. Mais, le club est certain de se sauver. Il jouera pour du beurre lors de l’ultime levée, tout comme Liverpool d’ailleurs. Les champions d’ défient et Lallana espère secrètement être impliqué dans cette partie afin d’honorer sa 179e et dernière apparition avec l’équipe.