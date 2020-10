Achraf Hakimi testé positif au Covid-19 et forfait contre le Borussia Mönchengladbach

En marge de la rencontre contre le Borussia Mönchengladbach ce mercredi soir (21h), Achraf Hakimi a été placé en isolement après un test positif.

La rencontre entre l’ et le Borussia Monchengladbach peut-elle être remise en cause ? Dans son communiqué, le club italien n’évoque pas cette possibilité mais il se peut qu’un doute subsiste après le test positif d’Achraf Hakimi au Covid-19 en marge de la rencontre de la Ligue des Champions. Le latéral droit marocain est asymptomatique et va suivre les différents protocoles sanitaires. Il vient s’ajouter à la longue liste des Nerrazurri touchés par le virus (Gagliardini, Radu, Skriniar et Young) et qui sont forfaits pour la rencontre contre Glabach.