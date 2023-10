Achraf Hakimi meilleur arrière droit au monde, vraiment ?

Le défenseur du PSG est souvent cité par les spécialistes comme l’un des meilleurs au monde à son poste. Mais peut-on le placer tout en haut ?

Il y a une semaine et à la suite de sa brillante prestation lors du Classique contre l’OM (1-0), agrémentée par un magnifique but sur coup franc, Achraf Hakimi a été qualifié par Kylian Mbappé comme « le meilleur arrière droit au monde ». Un avis forcément subjectif car il émane d’un coéquipier, mais est-ce que le Bondynois est si loin de la réalité en énonçant pareille appréciation ?

Considérer l’international marocain dans le Top 5 des latéraux au monde ne serait pas inconvenant. Cela apparait comme une évidence. Mais de là à le mettre au sommet... Ce n’est pas interdit mais il convient d’appuyer avec des arguments. Et ce sont évidemment les statistiques individuelles qui font foi de preuves et qui permettent, à défaut de trancher, d'avancer dans le débat.

Evidemment, les chiffres ne disent pas tout de la qualité d’un joueur. Et ils sont encore moins parlants quand ils sont limités à une période donnée. Néanmoins, ça reste le meilleur juge de paix pour départager les joueurs qui évoluent au même poste. Avec l’aide de notre partenaire Opta, c’est ce qu’on s’est amusé à faire en comparant Hakimi à quatre autres références actuelles à son poste que sont Joao Cancelo, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold et Denzel Dumfries. L’étude ne concerne que la saison en cours, ce que d’aucuns ne manqueront pas de contester mais c’est toujours préférable de juger les prestations du moment plutôt que les antérieures.

Les tacles

Pour commencer, et vu qu’il s’agit de défenseurs, commençons par les tâches qui leur incombent en premier, à savoir défendre. Et de ce côté-là, il est logique de se pencher sur les tacles. Parmi les noms cités plus haut, c’est l’Anglais Alexander-Arnold qui est le plus performant car il a un taux de réussite de 83%. Hakimi lui ne présente qu’un ratio de 66%. A noter en revanche qu’en cumul c’est Joao Cancelo qui en tente le plus (3 par match) contre 1,5 par match pour le Marocain. Et si on veut englober la recherche sur tous les latéraux qui évoluent en Europe et ayant effectué plus de 10 tacles cette saison en championnat le plus efficace dans ce registre c’est le chevronné Jesus Navas (83% de réussite).

Classement :

Alexander-Arnold Hakimi Dumfries Cancelo Walker

Les interceptions et les récupérations

Dans ce domaine, le plus performant cette saison c’est bien Hakimi. L’ancien intériste réussit au moins 7 récupérations par match, ce qui est plutôt bien pour un latéral qui se projette beaucoup. Celui qui le suit dans ce classement c’est Kyle Walker avec 5,4 récupérations par match. Le Parisien est aussi bon dans les interceptions, vu qu’il en a signé 11 en 8 matches. Là aussi personne ne fait mieux, et cela dénote d’une vraie implication dans le travail défensif. Cela n’a pas toujours été son point fort et c’est l’illustration qu’il a clairement progressé dans ce domaine. A noter aussi que le latéral qui récupère le plus de ballon dans les cinq ligues majeures c’est l’Italien Fabiano Parisi avec 9,5 récupérations par match, mais il s’agit d’un arrière gauche.

Hakimi Walker Alexander Arnold Joao Cancelo Dumfries

L’efficacité offensive

Pour évaluer ce point-là, il faut évidemment prendre en compte les gestes décisifs (buts et passes) mais il n’y pas que cela. D’autres stats peuvent être retenues telles que les occasions créées ou encore les tirs et leur taux de réussite. C’est tout un ensemble et c’est pourquoi l’exercice qui consiste à départager nos cinq « cobayes » est périlleux. Mais, puisqu’il faut se mouiller, alors on s’y met quand même. En terme de rentabilité devant le but, Hakimi est ex-aequo avec Dumfries avec 4 gestes décisifs chacun : 3 buts et 1 passe pour le Marocain, 2 buts et 2 passes pour le Néerlandais. Alors, s’il ne faut en choisir que l’un des deux on pencherait pour le sociétaire du PSG. Pourquoi ? Parce qu’il réussit plus de tirs cadrés (0,75 match, contre 0,29 pour l’Intériste). Et aussi parce qu’il a une meilleure précision dans les tirs 42,86 (contre 28, 57 pour l’autre).

Hakimi Dumfries Joao Cancelo Walker Alexander-Arnold

Les passes et les centres

Ce domaine est évidemment lié au précédent. La performance offensive d’un défenseur, ou d’un joueur évoluant à n’importe quel autre poste, s’évalue aussi à l’aune des passes et des centres. Et en particulier ceux qui sont réussis. Dans cette bataille, Hakimi est tombé sur un rival coriace. Joao Cancelo, le néo Barcelonais, est impressionnant. Il réussit 27% de ses centres et a un taux de précision de passes qui affiche 86%. Le Marocain doit s’incliner au niveau des centres réussis (23%) mais fait mieux au niveau de la précision des passes (91,23). Et il en signe en moyenne 89 par match, tandis que le Lusitanien n’en tente que 64. En tout état de cause, ce duo est celui qui performe le mieux dans ce registre, loin devant les autres.

Hakimi Joao Cancelo Walker Dumfries Alexander-Arnold

L’engagement

La meilleure façon de statuer sur l’engagement des joueurs c’est de s’attarder sur les duels, qu’ils soient réussis ou pas. Même si bien sûr ce n’est pas exhaustif et qu’il y a forcément d’autres détails à prendre en compte pour mesurer l’implication d’un joueur sur le terrain. Pour ce qui est des duels, c’est là où le bât blesse pur Achraf Hakimi. Il n’est pas le plus performant. C’est Kyle Walker, avec son physique de déménageur, qui en remporte le plus (62 %). Le Marocain arrive même derrière tous les autres latéraux droits qu’on a sélectionnés avec seulement 41% de duels gagnés (34 sur 82). Joao Cancelo ne se débrouille pas si mal avec un taux de 60%. C’est peut-être le domaine où le Parisien peut encore le plus progresser, au même titre que les dribbles. De ce côté-là, Dumfries est au-dessus de tout le monde.

Walker Joao Cancelo Dumfries Alexander-Arnold Hakimi

Le verdict :

En parcourant les points qui ont été retenus pour évaluer et analyser les meilleurs défenseurs du circuit, et en faisant l’impasse par rapport à tout ce qui concerne l’impression visuelle ou le rendement non quantifié, il ne serait pas ridicule d’avancer qu’Achraf Hakimi est bien le meilleur latéral droit en activité. Il est le meilleur dans trois spécialités différentes et à partir de là le résultat s’impose de lui-même. Et dans une ère où il y a pénurie de bons latéraux, il est aussi intéressant de noter que des références au poste se renouvellent également dans d'autres zones du terrain. Et c'est le cas de Hakimi depuis l'arrivée de Luis Enrique dans la capitale française et c'est ce qui lui permet de se sublimer et faire parler ses qualités offensives et techniques, ainsi que celles de frappe et de dribble.

Le PSG doit se féliciter de posséder un tel élément dans son effectif. Et c’est le cas à plus forte raison en jetant un œil sur la valeur marchande du natif de Madrid. Selon le site transfermarkt, il est bien l’arrière droit le plus cher de la planète (65M€), à égalité avec l’Anglais Reece James. Ce dernier n’était pas concerné par notre investigation, car blessé depuis le début de la saison.