Accueil de héros, communion avec les fans à la place de la Concorde… Récit du retour au pays de l’équipe de France

24 heures après leur douloureuse défaite en finale de la Coupe du Monde, les Bleus ont eu droit à un magnifique accueil à leur retour au pays.

Les vice-champions du monde sont rentrés au bercail. Au lendemain de leur défaite face à l’Argentine en finale de la Coupe du Monde (3-3 a.p.t.b. 4-2) au bout d’un scénario exceptionnel, les Tricolores ont retrouvé leur patrie. Leur avion a atterri à l’aéroport Charles De Gaulle aux alentours de 20h, et ils ont ensuite pris la direction de la place de la Concorde où une foule copieuse les attendait.

15000 personnes ont accueilli les Bleus à la Concorde

Des milliers fans de cette sélection (10000 personnes environ) ont bravé les conditions le froid pour venir accueillis leurs héros. Des héros sans couronne certes, mais personne ne leur en tenait rigueur d'avoir raté leur dernière marche. Au contraire, on s’est réuni en masse pour rendre hommage et remercier cette équipe après qu'elle ait fait vibrer son peuple un mois durant et jusqu’à la dernière seconde de la compétition.

Rincés et abattus par les évènements de la veille, les Bleus et leur coach Didier Deschamps ont pu se ressourcer en voyant que leur cote de popularité est restée au plus haut malgré la perte du titre de champion du monde. Le sélectionneur est d'ailleurs apparu en premier avec son capitaine Hugo Lloris pour entendre des "Merci les Bleus" scandés en chœur à leur endroit.

Comme c’était le cas en 2006, les malheureux finalistes ont pu communier avec leurs fans. Il était environ 21h30 et les mines boudeuses ont alors laissé place aux sourires et aux regards complices. La bonne humeur était de retour et l'échec face aux Argentins faisait déjà partie du passé.

Mbappé et Kolo Muani réconfortés

Les réactions les plus attendues étaient celles de Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani, qui paraissaient les plus abattus sur la pelouse de Lusail après la séance fatale des tirs au but. On les a vus cette fois moins tristes quand ils se sont présentés au balcon de l’hôtel Crillon. Le réconfort et la vague de soutien des personnes présentes ont dû leur faire un grand bien, avec une grande clameur entendue au moment où ils se sont mis en avant.

L’atmosphère n’était bien sûr pas aussi joyeuse qu’il y a quatre ans lors du triomphe en Russie, mais le lien entre cette sélection et ses admirateurs paraissait aussi solides. Et on a ressenti le même amour et la même affection à travers les manifestations affichées. Comme les séries de clapping enchainées. Et le tout un soir d’hiver, sous une température glaciale.

Cette soirée, qu’on peut qualifier de féérique sans exagération aucune, vient apporter la preuve, si besoin était-il, que les Bleus restent dans le cœur des gens. Ils ont perdu la finale du Mondial ? Ce n’est pas grave. Non, ce qui importe c’est les valeurs qu’ils ont affichées et le plaisir qu’ils ont donné aux leurs, sans jamais baisser les bras. Les Français savent reconnaitre ces efforts, autrement ils n'auraient pas été aussi nombreux pour venir les réconforter.