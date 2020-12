AC Milan - Zlatan Ibrahimovic : "J’ai décidé qu’on devait être performant tous les jours"

À l'occasion d'un entretien accordé à l'UEFA, le buteur de l'AC Milan a livré ses secrets pour rester aussi performant à l'âge de 39 ans.

De retour à l' depuis la saison dernière, Zlatan Ibrahimovic n'avait pas mis bien longtemps à convaincre tout son monde que son passage aux États-Unis n'avait en rien diminué son niveau de jeu. Impressionnat, le Suédois, auteur de 10 buts en lors de la saison 2019/20, s'est même imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat italien, et est le véritable patron des Milanais. Son secret pour continuer à briller à 39 ans ? Une motivation de tous les instants.

À l'occasion d'une interview accordée à l'UEFA, relayée par le site officiel du club lombard, l'ancien buteur du et du s'est confié en longueur. Un entretien plein de franchise et d'enseignements. "Tout est une question de défis dans la vie. J’ai senti que j’en avais fait assez. Et je suis arrivé à un moment où je me suis demandé si je devais continuer à jouer ou non. Pour moi, c’était un grand défi de revenir ici pour tenter d’aider à changer les mentalités, la situation. Et pour aider mes coéquipiers à comprendre ce qu’est le Milan, le Milan que je connais et que tout le monde connaît", a d'abord recontextualisé Zlatan Ibrahimovic.

L'article continue ci-dessous

"Je ne vois pas beaucoup de joueurs ayant fait ou faisant ce que je fais"

"Quand je joue, j’apporte mon caractère, ma personnalité et bien évidemment mes qualités. Je mets beaucoup de pression sur mes coéquipiers. J’essaye qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Certains le prennent bien, d’autres moins et certains ne réagissent pas. Ils trouvent ça difficile parce qu’ils jouent à leur meilleur niveau seulement quand c’est nécessaire. Mais moi, j’ai décidé qu’on devait être performant tous les jours", ajoute ensuite le Suédois, réputé pour être très exigent avec ses coéquipiers.

"Que vous soyez jeune ou vieux, je mets la même pression sur vous parce que si vous êtes là, c’est pour une raison : c’est que vous êtes bon. En dehors du terrain, je parle différent aux jeunes, mon comportement est différent par rapport à celui que j’ai avec les plus anciens. Mais sur le terrain, ils sont tous traités de la même façon. Je ne suis jamais satisfait, j’en veux toujours plus. C’est pour ça que je suis là aujourd’hui : je suis encore capable de performer et de faire ce que je fais", enchaîne le buteur.

Encore très performant, Zlatan Ibrahimovic affirme ne pas penser à la retraite. Celle-ci interviendra quand il ne sera plus en mesure de briller. Ce qui, pour l'heure, ne semble pas vraiment d'actualité... "Je ne vois pas beaucoup de joueurs ayant fait ou faisant ce que je fais. Je me considère comme Benjamin Button, chaque jour je rajeunis. Tant que je le pourrai, je jouerai, je vous le promets. Le jour où je ne suis plus performant, je ne jouerai plus. J’ai besoin de me sentir vivant".