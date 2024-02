AC Milan - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Stade Rennais est en déplacement chez l’AC Milan, jeudi soir, en barrages de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Ce jeudi 15 février 2024, la Ligue Europa reprend ses droits avec les rencontres des barrages après la phase de groupes disputée décembre dernier. Dans cet ordre d’idée, l’AC Milan accorde son hospitalité aux Français du Stade Rennais dans son fief de San Siro, jeudi soir à partir de 21 heures.

AC Milan - Rennes, un duel électrique en vue

Éliminé à juste titre de la Ligue des champions après avoir réuni les mêmes nombres de points avec le Paris Saint-Germain, l’AC Milan va poursuivre sa tournée européenne en Ligue Europa. Les hommes de Stefano Pioli, auteurs d’une bonne saison couronnée par une troisième place en championnat italien, tenteront de prendre une option à domicile face aux Rouge et Noir, jeudi. Les Rossoneri sont sur une série de six victoires et un match nul et une défaite depuis le début de la nouvelle année, toutes compétitions confondues. Une confiance absolue.

De son côté, le Stade Rennais ne s’inquiète pas malgré l’absence de son meneur de jeu Enzo Le Fée. Les Rouge et Noir, auteurs d’un parcours remarquable en phase de groupes de Ligue Europa, tenteront de surprendre les Rossoneri à domicile afin de prendre une option pour le tour suivant. Contrairement aux Italiens, les hommes de Julien Stéphan n’ont perdu aucune rencontre depuis la nouvelle année, quelle que soit la compétition. Rennes, c’est 7 victoires depuis.

Horaire et lieu du match

AC Milan – Rennes

Barrages Ligue Europa

Lieu : San Siro (Italie)

A 21 heures française

Les compos probables du match AC Milan - Rennes

AC Milan : Maignan – Hernandez, Gabbia, Kjaer, Calabria – Bennacer, Adli –Leão, Loftus-Cheek, Pulisic –Giroud

Rennes : Mandanda – Truffert, Theate, Omari, G. Doué – D. Doué, Santamaria, Matusiwa, Bourigeaud – Terrier, Kalimuendo

Sur quelle chaîne suivre le match AC Milan - Rennes

La rencontre entre l’AC Milan et le Stade Rennais sera à suivre ce jeudi 15 février 2024 à partir de 21 heures sur RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, RMC Access.