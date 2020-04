AC Milan - Pato : "J'aimerais revenir en Europe, à Milan ce serait bien"

Le joueur de 30 ans veut aider Sao Paulo à remporter la Copa Libertadores, avant de revenir jouer en Europe dans un futur proche.

Alexandre Pato a révélé qu'il aimerait "retourner en Europe", admettant qu'un retour à Milan serait "très bien". Pato aurait payé 2,5 millions d'euros pour se libérer d'un contrat avec le club chinois Tianjin Quanjian en mars 2019, avant de mettre par écrit un contrat de trois ans et demi avec Sao Paulo.

Depuis, le trentenaire a marqué six buts en 24 apparitions, toutes compétitions confondues, pour le club brésilien. Il continue de jouir d'un statut d'icone auprès des supporters, même s'il ne parvient pas marquer de manière très régulière.

Un temps considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération, il n'est jamais parvenu à démontrer son potentiel. L'attaquant de l'Internacional a été recruté par Milan en 2007 alors qu'il était encore adolescent. Il a ensuite marqué 57 buts en 140 matches avant de retourner au en 2013.

Il a passé trois ans aux Corinthians, avant d'être envoyé en prêt à Sao Paulo et à avant de s'installer définitivement à . Six mois plus tard, il a répondu favorablement à une offre lucrative dans l'Empire du Milieu.

Pato a maintenant exposé ses plans pour l'avenir, insistant sur le fait qu'il n'a pas complètement tourné le dos au football européen, tout en citant San Siro comme sa prochaine destination espérée.

"Je voudrais retourner en Europe, a déclaré l'attaquant expérimenté à la Gazzetta Dello Sport. Allez, je m'en sors bien cette année, je gagne la Libertadores et ensuite je reviendrai. À Milan, ce serait vraiment bien."

Avant d'ajouter, sur pourquoi son premier séjour à Milan a été décevant après des débuts prometteurs : "Une petite blessure a fini par devenir une très grosse chose. J'ai perdu la foi, je me suis senti un peu seul parce qu'ils m'ont pointé du doigt."

De son côté, le club rossonero se trouve en pleine phase de transition pour tenter de lutter à nouveau pour les premières places du classement de l'autre côté des Alpes.