AC Milan, Maldini confirme l'arrivée de Giroud

Le directeur sportif est convaincu que l'attaquant de 34 ans ajoutera une expérience indispensable à sa jeune équipe.

Le feuilleton Olivier Giroud va prendre fin. L'international français sait, sauf retournement de situation de dernière minute, où il jouera la saison prochaine. Et ce ne sera pas à Chelsea, et ce même si les Blues avaient initialement activé l'option de prolongation de contrat de l'ancien Montpelliérain d'un an. Du haut de ses 34 ans, Olivier Giroud va découvrir un nouveau championnat dans les prochaines semaines.

Le directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini, a confirmé qu'Olivier Giroud bouclerait son transfert avec le club milanais jeudi. L'équipe de Serie A a conclu un accord avec Chelsea sur un contrat de 2 millions d'euros pour l'attaquant français la semaine dernière. Le joueur de 34 ans se rendra à Milan pour subir la traditionnelle visite médicale et sera officiellement un nouveau joueur de l'équipe de San Siro.

"Oui, Olivier Giroud devrait arriver demain", a déclaré Paolo Maldini à DAZN. "Olivier est un champion et un nouveau vainqueur de la Ligue des champions. C'est un joueur très fiable, ce que nous recherchions car nous avons besoin de joueurs expérimentés comme lui. Nous sommes la plus jeune équipe de Serie A". Le champion du monde 2018 va venir renforcer le secteur offensif de Stefano Pioli déjà composé de Zlatan Ibrahimovic et Rafael Leao.

Kessie va-t-il rester ?

L'investissement estival du club dans l'attaque pourrait ne pas se terminer avec l'arrivée de Giroud. L'AC Milan cherche à ajouter un jeune attaquant à l'équipe avant la fermeture du marché des transferts, a déclaré la légende des Rossoneri Maldini. "Un jeune attaquant pourrait aussi arriver", a ajouté l'ancien défenseur. "L'idée est de jeter les bases de l'équipe et ensuite peut-être d'attendre la phase finale du marché des transferts."

L'avenir de Franck Kessie à Milan a également fait l'objet de spéculations. Le milieu de terrain a été lié aux rivaux de la ville Inter ainsi qu'aux équipes de Premier League Arsenal et Tottenham. Franck Kessie est entré dans la dernière année de son contrat, mais Maldini dit que les Rossoneri espèrent le garder pour les années à venir. "Il fera partie de l'avenir de Milan, nous travaillons à sa prolongation de contrat", a-t-il déclaré.

L'AC Milan a déjà vu cet été Hakan Çalhanoğlu, en fin de contrat avec le club milanais, s'engager chez le rival de l'Inter Milan et ne voudra pas qu'un tel scénario se reproduise avec un joueur comme Franck Kessie pour lequel les Rossoneri ont beaucoup investi. Qui plus est, l'AC Milan va devoir remplacer Gianluigi Donnarumma, parti gratuitement au PSG. Paolo Maldini a du pain sur la planche pour construire un effectif à la hauteur alors que l'AC Milan va retrouver la C1.