AC Milan – Maldini annonce le départ de Donnarumma

Le directeur sportif de l'AC Milan a annoncé le départ de son gardien de but cet été.

C'est une nouvelle qui finalement ne surprendra personne. Mais elle est désormais officielle : Gianluigi Donnarumma va quitter l'AC Milan à l'issue de son contrat, qui expire à la fin du mois de juin.

C'est Paolo Maldini, le directeur sportif des Rossoneri, qui en fait l'annonce lors d'une interview à AC Milan Talk, sur Twitch.

« C'était un joueur important, un leader et un capitaine. Mais aujourd'hui, un joueur doit être prêt à changer de club. Il est de plus en plus difficile de faire l'ensemble de sa carrière au sein d'un seul club. Nous devons toujours remercier ceux qui ont tout donné pour l'AC Milan et Gigio en fait partie. Nos chemins se séparent ici et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir », a déclaré Maldini.

Formé à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma y a fait ses débuts en pro le 25 octobre 2015, délogeant du poste de titulaire Diego Lopez.

Au total, Donnarumma aura joué 251 matches toutes compétitions confondues avec l'AC Milan (dont 215 en Serie A) pour un bilan mitigé puisqu'il n'a remporté qu'une Supercoupe d'Italie, en 2016.

Selon les dernières rumeurs, c'est Mike Maignan, le portier du LOSC, tout frais champion de France, qui devrait lui succéder dans les cages milanaises.