Maignan tourne déjà le dos à Lille

Fraîchement titré avec Lille, Mike Maignan a atterri à Milan lundi soir et doit s'engager avec le Milan AC dans les prochaines heures.

En attendant de connaître l'avenir de Gigi Donnarumma, Milan s'est assuré les services d’un gardien fiable : Mike Maignan, 25 ans, protagoniste du triomphe historique de Lille en Ligue 1, a atterri à Linate lundi soir après les festivités du titre et subira des examens médicaux ce mardi matin avant de signer son contrat avec le club des Rossoneri.

Le dernier rempart du LOSC est ainsi prêt à se lancer dans une nouvelle aventure en Italie après cinq saisons dans le nord de la France. En fin de contrat dans un an avec les Dogues, Maignan avait clairement affiché son désir de partir et de gagner en expérience. Le départ définitif du gardien risque d’être le premier d’une longue série à Lille, le titre de champion ayant mis en lumière certaines individualités.

Cette accélération surprenante du dossier Maignan pose clairement la question de l’avenir de Donnarumma au Milan AC. Selon les rapports de la Sky, le club lombard et Lille ont conclu l'affaire pour un chiffre de 15 millions de bonus inclus. Le gardien français sera lié jusqu’en 2026 et on le voit mal avoir rejoint l’Italie pour jouer les doublures de luxe alors qu’on lui promet le poste de gardien titulaire chez les Bleus au moment de la retraite de Lloris.

L'article continue ci-dessous

Pour Magnan, né en 95, ce départ est un nouveau cap dans sa carrière. Formé au PSG, il avait fait le choix de rejoindre Lille pour gagner en temps de jeu. D’abord comme quatrième gardien, puis troisième et enfin le titulaire depuis 2017.

Sa dernière saison lui aura permis d’exploser aux yeux de tous avec un titre de champion mais surtout une cage pratiquement inviolable durant la saison. Des performances qui lui ont permis de s’installer en équipe de France et d’être appelé par Didier Deschamps dans la liste des 26 joueurs retenus pour l’Euro 2021.

De retour en Ligue des Champions, le Milan AC s’évite donc des maux de tête en s’attachant les services de Maignan et semble avoir définitivement tourné la page Donnarumma. En fin de contrat, le gardien italien va donc très certainement quitter son club formateur. Reste désormais à savoir pour aller où ?