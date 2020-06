Inter Milan, la clause de Lautaro Martinez expire bientôt

Le Barça veut s'offrir l'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez cet été, mais sa clause de libération de 111 millions d'euros expire le 7 juillet.

Mundo Deportivo rappelle que la clause libératoire de Lautaro Martinez expire bientôt et que le Barça va devoir se bouger.

"Il y a une clause qui expire le 7 juillet", a confirmé de son côté le dirigeant de l'Inter Beppe Marotta.

"Voyons d'abord ce que Barcelone voudra, puis nous nous installerons à une table avec le joueur et verrons quoi faire."

La clause de libération de 111 millions d'euros de Martinez semble être la plus grande pierre d'achoppement entre les parties prenantes.

MD affirme qu'un certain nombre de joueurs devront peut-être être utilisés dans le cadre d'un échange.

Barcelone considérerait Martinez, 22 ans, comme le successeur à long terme du vieillissant Luis Suarez.

L'international argentin a inscrit 16 buts et 31 apparitions pour les géants milanais cette saison et a particulièrement impressionné en compétition européenne, marquant lors de cinq matches sur six en . Le contrat actuel de Martinez à l'Inter se termine en juin 2023.