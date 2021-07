AC Milan – Giroud va-t-il briser la malédiction du n°9 ?

Olivier Giroud a signé à l'AC Milan et portera le n°9, un numéro pourtant maudit ces dernières années…

L'AC Milan et les numéros 9, c'est une grande tradition. On pense notamment à Marco van Basten, triple vainqueur du Ballon d'or avec les Rossoneri ou encore à Filippo Inzaghi. Et Olivier Giroud qui vient de rejoindre l'AC Milan espère perpétuer cette tradition.

La malédiction du n°9

Mais depuis la retraite de « Super Pippo » en 2012, une véritable malédiction frappe les attaquants portant le numéro 9 à l'AC Milan.

Pas moins de dix joueurs ont porté ce numéro sans jamais s'imposer pour diverses raisons. Ces attaquants sont Alexandre Pato (2012-2013), Alessandro Matri (2013-2014), Fernando Torres (2014-2015), Mattia Destro (2015), Luiz Adriano (2015-2016), Gianluca Lapadula (2016-2017), André Silva (2017-2018), Gonzalo Higuain (2018-2019), Krzysztof Piatek (2019-2020) et Mario Mandzukic (2021).

Au total ces dix joueurs ont marqué 29 buts en Serie A entre 2012 et 2021 (0 pour Pato, 1 pour Matri, 1 pour Torres, 3 pour Destro, 4 pour Luiz Adriano, 8 pour Lapadula, 2 pour André Silva, 6 pour Higuain, 4 pour Piatek et 0 pour Mandzukic).

Sur la même période, Ciro Immobile a inscrit à lui seul 155 buts en Serie A. Et l'attaquant italien a évolué hors d'Italie pendant deux saison, de 2014 à 2016 (à Dortmund et à Séville).

Quand Leonardo refusait que le n°9 soit attribué

Le numéro 9 fut même non attribué pendant quelques mois en 2019 après le départ de Gonzalo Higuain pour Chelsea. Piatek, arrivé au club en janvier 2019 voulait le porter mais Leonardo à l'époque directeur sportif du club, avait refusé : « Pour être honnête, il a demandé pour le numéro 9. Pour le moment, c'est quelque chose qu'il doit mériter. C'est un numéro important. Nous avons décidé de lui donner le numéro 19. » Piatek avait finalement récupéré le numéro 9 à l'été 2019 et après un début de saison compliqué, il avait été transféré au Hertha Berlin le 30 janvier 2020.

Giroud-Ibrahimovic, les papys buteurs

Bien évidemment, aucun des numéros 9 de l'AC Milan n'a terminé meilleur buteur de Serie A au cours de ces dernières années. C'est d'ailleurs une autre malédiction milanaise. Il faut remonter à la saison 2011-2012 pour trouver la trace d'un capocannoniere milanais : c'était un certain Zlatan Ibrahimovic mais il portait le numéro 11.

Zlatan Ibrahimovic est d'ailleurs toujours présent au club après avoir pas mal bourlingué (PSG, Manchester United, LA Galaxy) et il formera avec Giroud un duo expérimenté puisque à eux deux, ils sont âgés de 73 ans.