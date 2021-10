AC Milan - Giroud heureux après son but face au Torino

L'attaquant tricolore a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets lors de la victoire des Rossoneri face au Torino, mardi soir.

Olivier Giroud a offert la victoire à son équipe de l'AC Milan mardi soir en Serie A, un succès qui permet aux hommes de Stefano Pioli de prendre provisoirement la tête du championnat italien en attendant jeudi soir et le match entre Naples et Bologne.

Un but, le quatrième en six journées cette saison, qui a fait le bonheur du principal intéressé, comme il l'a confié après coup auprès de DAZN : "Je pense que nous avons joué un bon match, face au Torino, une équipe forte, agressive dans l'attaque du ballon", a confié le tricolore.

"Je suis très heureux parce que nous sommes très bien entrés dans le match et le Torino s'est procuré peu d'occasions de but. Cela signifie que nous avons été très solides derrière. Tout n'était pas parfait. Prendre les trois points, c'est la chose la plus importante. Nous jouons tous les trois jours, ce n'est pas évident pour les organismes."

L'article continue ci-dessous

Depuis son arrivée cet été en Italie, Olivier Giroud réalise de très bons débuts sous ses nouvelles couleurs après plusieurs saisons à ne pas toujours être titulaire avec Chelsea.

L'AC Milan est d'ailleurs très bien parti en Serie A puisqu'après dix journées, les Rossoneri comptent désormais neuf victoires pour un seul match nul, le mois dernier contre la Juventus.

Un nouveau choc les attend désormais dès ce week-end avec un déplacement sur la pelouse de l'AS Rome de José Mourinho, avant de retrouver la Ligue des champions et le FC Porto. Une compétition dans laquelle les choses se déroulent pour l'instant moins bien.