Abidal affirme qu'il aurait pu faire revenir Neymar au Barça en 2019

Le Français travaillait en tant que directeur du football au Camp Nou lorsque l'occasion s'est présentée de re-signer la superstar brésilienne du PSG.

Eric Abidal a affirmé que, alors qu'il travaillait en tant que directeur du football au FC Barcelone, il aurait pu faire revenir Neymar au Camp Nou en 2019, mais le conseil d'administration du club catalan a signé à la place Antoine Griezmann. Un retour de l'attaquant brésilien avait été envisagé depuis un certain temps avant que les Blaugrana n'entament des discussions pour trouver un éventuel accord avec le Paris Saint-Germain.

En fin de compte, Antoine Griezmann a pris ses distances avec l'un des rival sur la scène nationale du Barça, l'Atletico Madrid, mais Abidal soutient que la superstar sud-américaine aurait pu revenir en Catalogne. L'ancien défenseur du Barça, Abidal, a déclaré au Telegraph : "Dix jours avant la fin du mercato, je suis allé à Paris pour parler avec Leonardo, le directeur sportif du PSG, et j'étais avec mon PDG, et nous parlions de Neymar".

"Je pense que si le PDG va au Paris Saint-Germain, c'est parce que nous pouvons le signer. Si nous n'avions pas signé Griezmann auparavant, je pense qu'à 100%, nous aurions pu re-signer Neymar parce que ce dont nous avions besoin était un ailier et quand Neymar était à Barcelone, il était incroyable. Il ne s'agit pas de savoir quel joueur est le meilleur, c'était ce que je pensais être le poste dont nous avions besoin à l'époque. L'équipe avait besoin d'un vrai ailier. Le président a décidé de signer Griezmann", a ajouté le Français.

Pochettino était la priorité d'Abidal

"L’un des arguments contre Neymar était qu’il avait une action en justice contre le FC Barcelone, donc ce n’est pas facile. Ils ont dit qu'il devrait arrêter le processus judiciaire s'il voulait revenir. Ce n’était pas mon problème parce que je n’étais pas au club lorsque ce différend a eu lieu. À mon avis, je pouvais signer le joueur, mais cela ne s'est pas produit", a conclu l'ancien défenseur français du FC Barcelone.

Abidal a été l'un de ceux qui ont été priés de quitter le Barça à la suite de l'énorme défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions qui a mis fin à la campagne 2019-2020. L'entraîneur, Quique Setien, a également été relevé de ses fonctions après seulement sept mois sur le banc de touche, et Abidal dit qu'il a conseillé aux Blaugrana d'aller dans une direction différente. Il a ajouté sur l'élaboration d'une liste restreinte de candidats pour remplacer Ernesto Valverde en janvier 2020: "Sur ma liste se trouvaient Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri et Xavi Hernandez. Quique a été nommé, mais ma première option était Pochettino".

Interrogé pour savoir s'il avait déjà parlé avec l'ancien entraîneur de Tottenham, qui a des liens étroits avec les rivaux locaux du Barca, l'Espanyol : "Oui et pas seulement moi. J'ai dit au conseil: "Je dois amener le meilleur entraîneur possible sur le marché. Je ne suis pas ici pour la politique car il était auparavant à l’Espanyol". Pour moi, ce n’est pas de la politique. Je voulais le meilleur et Pochettino est l'un des meilleurs. Il a atteint la finale de la Ligue des champions avec Tottenham, il faut respecter ça, il a une bonne philosophie de jeu, une bonne philosophie d'entraînement, les joueurs l'adorent et je pense qu'il serait un meilleur entraîneur maintenant pour cette situation, mais avec un vrai projet".