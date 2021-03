Barça - Alba heureux des rumeurs sur Haaland et Mbappé

Le latéral blaugrana a évoqué son avenir à Barcelone avant de se montrer ravi des potentielles grandes arrivées en Catalogne.

Jordi Alba a salué l'intérêt du FC Barcelone pour les "grands joueurs" Erling Haaland et Kylian Mbappe, mais il a tenu à préciser qu'il n'a pas son mot à dire sur les transferts au Camp Nou.

Les spéculations concernant les cibles supposées des Blaugrana commencent à s'accélérer à l'approche du mercato estival.

Les attaquants superstars du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain sont censés figurer en bonne place sur le radar de recrutement en Catalogne, mais ils ne seront pas bon marché et peuvent s'attendre à avoir plusieurs autres options à considérer si des batailles pour leurs signatures respectives sont déclenchées.

Le défenseur du Barça, Alba, a déclaré à Sport au sujet des rumeurs concernant Haaland et Mbappe : "Ce sont de jeunes joueurs qui sont en train de devenir forts et qui ont un grand niveau. Ce sont de grands joueurs, ils sont déjà les actuels.... mais je ne décide pas."

Ronald Koeman a cherché à prendre ses distances avec les rapports, le patron du FC Barcelone étant peu enclin à se laisser entraîner dans un débat sur des joueurs qui n'appartiennent pas à son club.

D'autres ont cependant suggéré que des accords pourraient être conclus, Toni Freixa ayant déclaré à RAC1 pendant la récente campagne électorale présidentielle des Blaugrana : "C'est absolument possible. C'est ce que le Barca devrait faire, incorporer des joueurs qui peuvent faire la différence."

Alors que le Barca s'intéresserait à deux talents passionnants, on dit que des clubs comme Manchester City et le Real Madrid suivent également ces pistes et se joindraient probablement à toute course au transfert.

Reste à savoir si des mouvements seront effectués lors de l'ouverture de la prochaine fenêtre de transfert. Alba fait partie de ceux qui espèrent que le Barca, qui a connu des difficultés à être régulier en 2020-21, pourra renforcer ses rangs.

Il restera dans les parages pour aider les géants de la Liga à se relancer dans la course à la plus prestigieuse des récompenses, et le joueur de 31 ans espère qu'on lui donnera la chance de terminer son parcours de joueur au Camp Nou.

"Je vois encore la retraite comme étant assez lointaine, a-t-il ajouté. Je me sens bien, physiquement et mentalement, mais c'est vrai que le jour où je prendrai ma retraite, qui j'espère n'est pas pour tout de suite, j'aimerais être au Barça, le club que je porte dans mon cœur et où j'ai passé presque toute ma vie."