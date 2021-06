Les raisons du non-départ de Mbappé vers le Real Madrid

Dans le viseur du Real Madrid durant son adolescence, Mbappé a dit non au club espagnol pour une question d’éducation et de culture.

Nombreux sont ceux qui ont avancé que Kylian Mbappé rejoindrait le Real Madrid pour être entraîné par Zinedine Zidane. Avec le départ du technicien français, la possibilité de voir l’attaquant des Bleus rejoindre la Casa Blanca a pris du plomb dans l’aile.

Mais cette piste est-elle définitivement enterrée ? Tant que Mbappé n’a pas dévoilé ses intentions pour son futur, il reste un mince espoir pour Florentino Perez et les Merengue.

Néanmoins, on se dirige très certainement vers un refus de Mbappé de rejoindre la capitale espagnole, du moins pour cet été. Ce ne serait pas la première fois que le Real Madrid se fait rembarrer par le triple meilleur buteur de Ligue 1 en titre. Fan de Cristiano Ronaldo dont il avait des posters dans sa chambre d’adolescent, Kylian Mbappé est une cible de longue date à Madrid.

L’éducation plutôt que le sportif

Ayant explosé aux yeux de tous durant la formidable épopée de l’AS Monaco en 2016/2017 avec une demi-finale de Ligue des Champions et un titre de champion de France, le crack français avait attiré les plus grands clubs d’Europe.

Parmi eux, le Real Madrid qui a longtemps fait le forcing malgré la volonté monégasque de garder son joyau. C’est finalement le PSG qui a raflé la mise pour 180 millions d’euros mais surtout parce que l’entourage de Mbappé l’a « forcé » à rester en France. Dans une longue interview à l’Obs, l’attaquant de l’équipe de France est revenu sur cet épisode.

"Mes parents voulaient que je commence ma carrière en France, que j’aie une éducation française. Parce que quand tu vas dans les centres de formation, bien sûr que t’y vas pour le foot, mais tu poursuis aussi ton éducation. Aller en Espagne, même si c’était avec Zidane, ça restait un autre pays, une autre culture."

A l'image de tout ce qu'il montre depuis ses débuts avec les professionnels, Kylian Mbappé prouve une fois de plus qu'il est bien entouré et que son équilibre familiale lui permet d'avoir la tête sur les épaules et de grimper les marches deux par deux. Reste désormais à savoir quel sera le conseil donné par ses proches pour son avenir...