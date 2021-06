Real Madrid, Benzema juge le départ de Zidane

Compatriote et coach, Zidane était avant tout un épaule sur laquelle Benzema s’est longtemps reposé à Madrid.

Il y a quelques jours avant que l’officialisation ne soit réelle, Karim Benzema jurait qu’il ne voyait pas Zinedine Zidane quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid.

Mais, pour la deuxième fois de sa carrière de coach, le Français a choisi de tourner le dos à son contrat et à ses obligations. Fatigué par la pression constante à Madrid et déçu par certains comportements en interne, Zidane a préféré rendre son tablier.

Une surprise qui n’en était finalement plus une ces dernières semaines, tant un départ semblait inéluctable. Pourtant, au sein même du vestiaire, c’est un petit choc qui a eu lieu la semaine dernière au moment de l’annonce du retrait de ZZ.

"C’était une surprise pour tout le monde, pas seulement pour moi, a avoué Karim Benzema à Marca. Il a toujours été comme un grand frère pour moi. Parce que je le connais depuis longtemps et qu'il m'a beaucoup aidé sur le terrain et en dehors. C'était une décision difficile pour nous tous. Maintenant, nous avons un autre entraîneur et nous allons essayer de réussir à nouveau."

Demi-finaliste de Ligue des Champions et dauphin de l’Atlético Madrid en Liga, le Real Madrid n’a pas remporté de trophées cette saison mais a fait bonne figure face à la cascade de pépins physiques dont il a été victime. Zidane parti, les Merengue ont choisi de faire du neuf avec du vieux.

Non pas pour l’âge de Carlo Ancelotti mais bien en misant sur un entraîneur déjà passé sur le banc madrilène juste avant le début de l’ère Zizou. Ayant passé deux saisons à Madrid, Ancelotti connait bien le club et est surtout celui qui a ramené la fameuse Décima en 2014.

Alors qu’on pouvait s’attendre au caractère volcanique d’un Antonio Conte, c’est finalement le flegme de l’ancien du Milan AC qui a eu les faveurs de Florentino Perez. Pour le plus grand bonheur de Benzema.

"C’est bonne nouvelle, nous le connaissons tous, les joueurs et les fans. C'est un grand entraîneur. J'aime sa philosophie de jeu, sa façon de voir le football, sa façon de gérer le groupe et de diriger l'équipe. Et il veut gagner tous les titres."