"100 millions d'euros, c'est inimaginable" - Kahn exclut le Bayern Munich de la course pour recruter Haaland cet été

Le futur président du club de Bundesliga a exclu une possible offensive cet été pour le prolifique attaquant du Borussia Dortmund.

Voir Erling Haaland signer au Bayern Munich est "inimaginable" pour le moment, selon le futur président du club, Oliver Kahn. Erling Haaland s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020 et attire l'attention d'un certain nombre de grands clubs européens à l'approche du marché des transferts estival, mais le BVB fera tout pour garder son meilleur buteur.

Le Bayern fait partie de ceux qui sont liés à une offensive pour l'attaquant norvégien, mais Oliver Kahn affirme qu'ils ne pourront pas se permettre d'offrir le prix demandé par le Borussia Dortmund dans le climat financier actuel. Qui plus est, Hans-Joachim Watzke a répété à de multiples reprises qu'il n'y aurait pas de bon de sortie pour Erling Haaland et qu'il compte sur lui pour la saison prochaine que le BVB se qualifie pour la Ligue des champions ou non, ils n'ont pas besoin de vendre.

"Désolé, quiconque qui a parlé de ce sujet n'a pas compris la situation", a déclaré à Bild le directeur du Bayern, qui succédera à Karl-Heinz Rummenigge en tant que président du champion d'Allemagne en titre plus tard cette année. "Un package qui coûte - comme nous l'avons entendu - plus de 100 millions d'euros est inimaginable pour le FC Bayern pour le moment". Et le Borussia Dortmund ne lâchera pas Erling Haaland pour moins de 100 millions d'euros, c'est une certitude.

Kahn compte encore sur Lewandowski

Kahn a poursuivi en insistant sur le fait que le Bayern Munich peut continuer à compter sur Robert Lewandowski comme principale arme offensive dans un avenir à court et moyen terme, malgré le fait qu'il approche à grands pas de son 33e anniversaire. L'ancien gardien allemand a encensé le Polonais qui a marqué 46 buts toutes compétitions confondues cette saison: "Robert a encore un contrat de deux ans ici. Ses performances ne peuvent être remises en question. Il a marqué 39 buts [en Bundesliga] jusqu'à présent !"

"Rien que pour ça, nous n'avons pas à penser à Erling Haaland aujourd'hui. Robert Lewandowski peut garder ce niveau pendant encore quelques années", a ajouté Kahn. Haaland, qui compte 37 buts à son actif en 38 sorties pour Dortmund en 2020-2021, est sous contrat pour rester au Westfalenstadion jusqu'en 2024, et les responsables du club ont insisté sur le fait qu'il ne sera pas vendu cette année. Cependant, leur résistance pourrait être testée au milieu de l'intérêt signalé du FC Barcelone et du Real Madrid, ainsi que du trio de Premier League Manchester United, Manchester City et Chelsea pour le prodige norvégien.

L'agent de Haaland, Mino Raiola, l'a dit en discutant de l'avenir du joueur de 20 ans plus tôt ce mois-ci, déclarant à AS : "Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Dortmund nous a parlé de manière extrêmement solennelle et a déclaré: "Nous ne le vendons pas". Aujourd'hui, la position officielle de Dortmund est la suivante. Mais j'ai un autre point de vue, je pense que si une bonne opportunité se présente et que tout le monde serait heureux, nous la mettrons sur la table".