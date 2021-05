Sahin : "Haaland va rester une saison de plus à Dortmund"

Le milieu de terrain, passé par le Borussia Dortmund, s'est exprimé sur l'avenir de l'attaquant norvégien dans la Ruhr.

Nuri Sahin a donné son avis sur l'avenir d'Erling Haaland, estimant qu'il allait rester au Borussia Dortmund au moins une année de plus. Il estime que la star norvégienne a le potentiel et la mentalité pour égaler les performances de Robert Lewandowski dans le jeu.

L'avenir de Haaland a fait l'objet de nombreux débats, le joueur de 20 ans ayant connu une première année incroyable en Allemagne. Depuis qu'il a rejoint Dortmund en provenance de Salzbourg en janvier 2020, il a marqué 53 buts en 56 apparitions. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été évoqué dans des clubs comme le Real Madrid et Manchester City.

Son agent, Mino Raiola, a récemment fait sensation en suggérant que Dortmund serait tenté de le vendre cet été, mais la position du club est que Haaland n'ira nulle part avant au moins 2022.

Et Sahin, qui a fait plus de 200 apparitions lors de ses deux passages au Signal Iduna Park, pense que Dortmund va rester sur ses positions.

S'exprimant en exclusivité pour Goal, l'international turc a déclaré : "En tant que fan de Dortmund, j'espère qu'il va rester ! Mais c'est sa décision. Il y a beaucoup de gens autour de lui qui parlent et l'aident, lui montrent les avantages et les inconvénients de rester à Dortmund, mais au final, c'est lui qui décidera s'il reste ou non.

"Il a encore un contrat pour quelques années, et si Dortmund ne veut pas le laisser partir, il le fera savoir. Je ne vois pas de gros problème, pour être honnête. Je pense que Dortmund obtiendra la Ligue des champions et que Haaland restera au moins une année de plus, et alors tout le monde sera heureux !"

Sahin, bien sûr, a joué aux côtés d'un autre grand attaquant de Dortmund, Lewandowski, regardant avec admiration la star polonaise s'imposer comme l'un des meilleurs au monde.

Et le joueur de 32 ans affirme que Haaland a tout ce qu'il faut pour atteindre un niveau similaire à l'avenir. Il a déclaré : "Il peut y arriver. Mais le problème n'est pas d'y arriver, mais d'y rester. C'est ce que Lewandowski a fait.

"Parlons des dix dernières années ; il y avait [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Harry Kane, Lewy et [Karim] Benzema, et ils sont restés à ce niveau. Haaland peut y arriver, c'est sûr. Il a un énorme potentiel, et ce que j'ai entendu de Dortmund, c'est qu'il s'entraîne vraiment bien, qu'il est très professionnel.

"Cette mentalité est essentielle. Les gens de Dortmund disent qu'ils n'ont jamais vu un gars aussi professionnel depuis Lewandowski. Je ne connais pas Haaland, mais j'ai vu Lewy, et chaque jour, vous pouviez voir dans ses yeux que ce type veut tout gagner. Si Haaland a ça, alors il peut absolument y arriver."

Sahin a également parlé en termes élogieux d'un autre espoir très demandé de Dortmund, Jadon Sancho, avec qui il a joué à 17 ans.

"C'est un joueur que vous paieriez pour voir, a-t-il déclaré. Vous le regardez dans ces situations de 1v3, et il sort avec le ballon ! C'est un vrai bonheur. C'est la même chose que Neymar et [Kylian] Mbappé. Ce genre de joueurs fait que les fans paient les billets, que les enfants veulent les avoir sur leur maillot.

"Il est arrivé à Dortmund à 17 ans, et c'était fou de voir ses capacités. C'était une décision courageuse de sa part, mais Jadon et sa famille ont pensé que c'était la meilleure chose pour lui de quitter sa zone de confort, et ça a marché pour lui.

"Il n'a pas eu la saison la plus spectaculaire, peut-être, mais ses chiffres sont toujours là. C'est normal à cet âge d'avoir des hauts et des bas. Il a eu une année folle l'an dernier, et les gens voudront toujours voir ce niveau, mais il est de retour maintenant. J'ai regardé quelques minutes du dernier match, et il est de retour !"