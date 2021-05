Partir ou rester au Bayern Munich ? Lewandowski se prononce

Annoncé comme partant, Lewandowski a mis les choses au clair. Pas question de quitter le Bayern Munich malgré le changement de coach.

Eliminé de la Ligue des Champions par le PSG en quarts de finale, un coach sur le départ et déjà remplacé. Le Bayern Munich a vécu des dernières semaines mouvementées et s’apprête à vivre une intersaison sous la signe de la « révolution ».

Boateng, Alaba ou encore Javi Martinez vont quitter les rangs bavarois et Nagelsmann, fraîchement introduit, va devoir leur trouver des remplaçants. Pas une mince affaire et voilà qu’une rumeur envoyant Robert Lewandowski vers la Premier League a fait son apparition.

Interrogé par Tuttosport, le Polonais a mis les points sur les « i ». Il n’a pas mandaté Pini Zahavi pour tester le marché des transferts cet été.

"La vérité, c’est que j’ai un contrat avec le Bayern et que je suis très bien dans ce club, a-t-il lâché avant de poursuivre. On parle d’un des 3-4 meilleurs clubs d’Europe et du monde. Pour jouer au Bayern, il faut savoir et accepter une règle : il faut gagner quelque chose chaque année. Les attentes sont très élevées. Il faut toujours être le meilleur."

Blessé contre le PSG, l’absence du Polonais a fortement pesé dans le rapport de force avec le club parisien. Auteur de 39 buts cette saison en Bundesliga, Lewandowski n’est plus qu’à une longueur d’égaler le record de Gerd Müller avec la saison la plus prolifique de l’histoire de la Bundesliga.

A 32 ans, l’ancien du BvB a encore soif de trophées et de records. Ce n’est pas le départ d’Hansi Flick qui y changera quelque chose. «Un nouveau chapitre va s’ouvrir. Mais ce que Flick a fait restera dans l’histoire, c’est quelque chose d’épique. En 2020, nous avons soulevé tous les trophées possibles et battu beaucoup de records avec lui.

"Nous sommes le Bayern, alors nous ferons le maximum pour gagner à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann. Pour moi, ça ne change pas grand-chose : je dois marquer avec Flick et je devrai continuer à le faire avec le nouvel entraîneur pour aider l’équipe. Marquer, c’est quelque chose que j’aime. Quand j’y arrive et qu’on gagne, tout me semble plus beau."