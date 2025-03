Zidane à la tête des Bleus : Ribéry prêt à relever le défi avec son "grand frère"

Franck Ribéry évoque un rôle aux côtés de Zinédine Zidane chez les Bleus. Un duo de légendes pour redynamiser l’équipe de France ?

Il en faut beaucoup pour extirper Franck Ribéry de sa retraite médiatique. Depuis la fin de sa carrière de joueur en 2022, l’ancien international tricolore savoure sa tranquillité à Munich, entre séances de sport en solitaire, passion transmise à ses enfants et souvenirs impérissables de ses années dorées au Bayern. Mais il a suffi d’un tournoi hommage à Franz Beckenbauer, puis d’une discussion à cœur ouvert dans sa maison bavaroise, pour raviver la flamme et esquisser un possible retour au plus haut niveau… sur un banc, et pourquoi pas, aux côtés d’un certain Zinédine Zidane.