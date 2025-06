Xabi Alonso rappelle à l’ordre Mbappé et Vinicius, ça chauffe au Real Madrid !

Real Madrid vs Al Hilal

La nouvelle ère merengue commence au sifflet : courir ou s’asseoir, même pour les superstars. Xabi Alonso ne badine pas. Vinicius et Mbappé indexés.

Le Real Madrid change de chef de chantier mais la feuille de route reste implacable : redevenir intraitable sur tous les fronts. À peine débarqué, Xabi Alonso dégaine déjà ses premières règles de vie, et la priorité se lit facilement : discipline défensive. La radio Cadena SER l’affirme : l’ancien métronome basque ne tolèrera plus la moindre paresse quand l’équipe perd le ballon. Un avertissement qui vise clairement les attaquants, y compris les visages les plus bankables.