Vinicius Jr vers la sortie au Real Madrid ? Les tensions avec Alonso, la forme de Mbappé et les jeunes talents menacent l'avenir du Brésilien

Il n'y a pas si longtemps, Madrid était prêt à tolérer le comportement égocentrique de Vinicius, et parfois même à le soutenir. L'ailier était absolument convaincu qu'il allait remporter le Ballon d'Or l'année dernière et a même évoqué son triomphe apparemment imminent lors d'un échange houleux avec Gavi vers la fin de la défaite 4-0 de Madrid face à Barcelone, deux jours seulement avant la cérémonie à Paris.

C'était un aperçu révélateur de son état d'esprit. Vinicius estimait clairement que se vanter de sa candidature au Ballon d'Or alors que son équipe était humiliée à domicile par son rival le plus détesté était une sorte de pique réussie, que la gloire individuelle était en quelque sorte plus importante que l'échec collectif dans un sport d'équipe comme le football. Mais la plaisanterie s'est retournée contre le Brésilien, car Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or, et il l'a très, très mal pris.

Même si Rodri était un vainqueur tout à fait méritant du Ballon d'Or 2024, Vinicius a refusé d'assister au sacre du milieu de Manchester City. Évidemment, aucun représentant du Real Madrid ne s'est présenté non plus. "Il est évident que le Ballon d'Or et l'UEFA ne respectent pas le Real Madrid", a déclaré une source anonyme à AS. "Et le Real Madrid n'est pas là où on ne le respecte pas."

Pour un caprice, c'était assez hystérique, l'ironie involontaire presque écrasante. Madrid et Vinicius se sentaient manqués de respect, et pourtant c'est eux qui avaient manqué de respect à Rodri. Néanmoins, le boycott du Ballon d'Or était quelque chose que les Merengue pouvaient facilement soutenir. Le conflit de personnalités très évident de Vinicius avec Alonso est bien plus problématique pour Florentino Pérez et consorts.