Vinicius Jr vers la sortie au Real Madrid ? Les tensions avec Alonso, la forme de Mbappé et les jeunes talents menacent l'avenir du Brésilien

Vinicius n'était pas sans défenseurs. Toni Kroos, par exemple, a soutenu sur son podcast que "personne ne peut juger ou imaginer l'émotion" qu'un joueur ressent lors d'un Clasico joué devant 80 000 personnes. "À froid et avec un peu de distance, il pensera probablement : 'Bon, j'aurais pu retenir ma colère un peu plus longtemps.' Comme vous pouvez le voir sur les images, ça n'a pas été transmis de manière idéale", a reconnu l'ancien milieu madrilène. "Malgré tout, je veux souligner que c'est une situation émotionnellement exceptionnelle d'être là-bas dans un match comme celui-là."
Le coéquipier de Vinicius, Dean Huijsen, a également pris sa défense, le défenseur central espagnol accusant les médias de faire "tout un plat" d'une petite affaire. "Il s'est excusé, ce que j'ai trouvé juste, mais c'est un coéquipier incroyable, un mec vraiment bien, et ce n'est pas grave. Ces choses arrivent dans le football."
Le problème avec l'argument de Huijsen est que les excuses étaient sans doute encore pires que l'acte lui-même. Dans sa déclaration de 98 mots sur son coup de sang, il n'y avait aucune mention de son entraîneur. Vinicius s'est essentiellement excusé auprès de tout le monde sauf de l'homme qu'il a manqué de respect, et ce n'était pas une omission. L'absence de toute référence à Alonso était très délibérée, tout comme le fait que les excuses publiques ont été publiées en ligne le jour même où The Athletic a publié un article dans lequel une source anonyme affirmait qu'Alonso "pense qu'il est Pep Guardiola, mais jusqu'à présent il n'est que Xabi".
Alonso, à son immense crédit, a continué à s'élever au-dessus de ces tentatives sournoises de transformer cela en une lutte pour l'approbation du public entre un joueur et son entraîneur, préférant plutôt louer Vinicius pour ses excuses "précieuses" et "positives" et tirer un trait sur l'affaire. Cette affaire est loin d'être terminée, cependant, comme le soulignent les fuites continues à la presse, AS rapportant que Vinicius "envisage sérieusement" de quitter Madrid, tandis que BILD est allé jusqu'à affirmer que la décision a déjà été prise de vendre l'attaquant à la fin de la saison.
Ce ne serait certainement pas une surprise de voir Vinicius faire un transfert tant évoqué vers l'Arabie saoudite. Ses meilleures années sont peut-être encore devant lui, mais il est difficile de voir un club d'élite européen répondre au prix demandé supposé de 175 millions d'euros du Real.