Vinicius Jr vers la sortie au Real Madrid ? Les tensions avec Alonso, la forme de Mbappé et les jeunes talents menacent l'avenir du Brésilien

Vinicius Junior vit des moments difficiles au Real Madrid. Remplacé lors du dernier Clasico, le Brésilien a explosé en demandant son départ avant de descendre directement au vestiaire. Ses relations tendues avec Xabi Alonso, arrivé cet été après Carlo Ancelotti, et la forme étincelante de Kylian Mbappé fragilisent sa position. Sans but ni passe décisive lors de ses cinq derniers matches, Vinicius ne se sent plus aussi important qu'avant au Bernabéu. L'Arabie saoudite pourrait être sa prochaine destination.

À une vingtaine de minutes de la fin du premier Clasico de la saison au Santiago Bernabéu, Xabi Alonso a procédé à un double changement alors que le Real Madrid menait 2-1 face à Barcelone. Federico Valverde a accepté son remplacement avec élégance. Vinicius Junior, non. Cinq fois il a demandé avec incrédulité : "Moi ?!", à la perplexité compréhensible de son entraîneur. "Allez, Vini, bon sang !", a supplié Alonso. Mais impossible de calmer l'ailier.

"Toujours moi ! Je quitte l'équipe ! Je pars !", a lancé Vinicius en quittant le terrain et en descendant directement au vestiaire"C'est mieux si je pars, je pars." À ce stade, ce serait peut-être effectivement le mieux pour toutes les parties concernées, car cette démonstration honteuse d'insubordination de Vinicius n'a surpris personne. Au contraire, elle était parfaitement conforme à son caractère explosif, juste un autre accès de colère d'un joueur qui risque désormais de devenir plus problématique qu'utile pour le Real Madrid.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2023AFP

    Le fiasco du Ballon d'or

    Il n'y a pas si longtemps, Madrid était prêt à tolérer le comportement égocentrique de Vinicius, et parfois même à le soutenir. L'ailier était absolument convaincu qu'il allait remporter le Ballon d'Or l'année dernière et a même évoqué son triomphe apparemment imminent lors d'un échange houleux avec Gavi vers la fin de la défaite 4-0 de Madrid face à Barcelone, deux jours seulement avant la cérémonie à Paris.

    C'était un aperçu révélateur de son état d'esprit. Vinicius estimait clairement que se vanter de sa candidature au Ballon d'Or alors que son équipe était humiliée à domicile par son rival le plus détesté était une sorte de pique réussie, que la gloire individuelle était en quelque sorte plus importante que l'échec collectif dans un sport d'équipe comme le football. Mais la plaisanterie s'est retournée contre le Brésilien, car Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or, et il l'a très, très mal pris.

    Même si Rodri était un vainqueur tout à fait méritant du Ballon d'Or 2024, Vinicius a refusé d'assister au sacre du milieu de Manchester City. Évidemment, aucun représentant du Real Madrid ne s'est présenté non plus. "Il est évident que le Ballon d'Or et l'UEFA ne respectent pas le Real Madrid", a déclaré une source anonyme à AS. "Et le Real Madrid n'est pas là où on ne le respecte pas."

    Pour un caprice, c'était assez hystérique, l'ironie involontaire presque écrasante. Madrid et Vinicius se sentaient manqués de respect, et pourtant c'est eux qui avaient manqué de respect à Rodri. Néanmoins, le boycott du Ballon d'Or était quelque chose que les Merengue pouvaient facilement soutenir. Le conflit de personnalités très évident de Vinicius avec Alonso est bien plus problématique pour Florentino Pérez et consorts.

    • Publicité
  • Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    L'arrivée d'Alonso change la donne

    Alonso est un technicien apprécié, comme en témoigneraient ses accomplissements avec le Bayer Leverkusen, mais l'Espagnol n'a rien de l'approche laxiste en matière de management ou de tactique de son prédécesseur à la tête de Madrid, Carlo Ancelotti, dont la relation paternelle avec Vinicius et les autres Brésiliens du vestiaire du Bernabéu a sans doute joué un rôle dans la nomination de l'Italien comme sélectionneur de la Seleção.

    L'arrivée d'Alonso risquait donc de froisser quelques susceptibilités au Real, du moins initialement, mais ce n'était pas considéré comme une mauvaise chose. Le sentiment était qu'après une dernière saison désastreuse sous Ancelotti, les superstars de Madrid bénéficieraient de moins de liberté et de plus de structure. Kylian Mbappé s'épanouit certainement sous la direction du nouveau patron. Le Français a remporté le Soulier d'Or européen l'année dernière avec 31 buts en 34 matches de Liga, mais son rendement s'est en fait amélioré cette saison, avec également plus de dynamisme dans son jeu global.

    Mbappé est désormais, sans l'ombre d'un doute, le leader de l'attaque madrilène ainsi que le visage du club, ce qui était le plan de Pérez depuis le début. C'est pourquoi il a investi tant de temps, d'argent et d'efforts pour convaincre Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain pour Madrid. L'effet secondaire, cependant, est que Vinicius ne se sent plus aussi apprécié qu'auparavant au Bernabéu.

  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    Les tensions s'accumulent

    Le contrat actuel de Vinicius expire dans deux ans et pourrait encore être renouvelé. Cependant, alors qu'une prolongation était considérée comme acquise encore la saison dernière, l'avenir de l'attaquant est désormais enveloppé d'incertitude, et la relation tendue de Vinicius avec Alonso en est la raison. Les premiers signes de tension entre les deux sont apparus lors de la Coupe du monde des clubs, lorsqu'Alonso a informé Vinicius qu'il ne démarrerait pas la demi-finale contre le Paris Saint-Germain, ce qui n'a pas du tout plu à l'attaquant.

    Au final, Vinicius a démarré le match à East Rutherford, mais uniquement en raison d'une blessure de Trent Alexander-Arnold, et même alors le joueur de 25 ans n'était pas ravi d'être déployé "hors de position" sur l'aile droite. Vinicius a néanmoins joué son rôle dans le bon départ du Real Madrid en saison 2025-2026. Il est toutefois rapidement devenu clair qu'il n'était pas content d'être occasionnellement mis en rotation et régulièrement remplacé par Alonso.

    À 13 minutes de la fin de la victoire 2-0 contre Espanyol le 20 septembre, Vinicius a été remplacé par Rodrygo. Il a réagi en agitant les bras avec incrédulité avant de jeter une bouteille d'eau au sol par frustration.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La gestion mesurée d'Alonso

    Vinicius et son entourage ne seraient probablement pas d'accord, mais il a en réalité beaucoup de chance d'avoir un entraîneur aussi posé qu'Alonso, qui a géré son comportement puéril avec la même classe qu'il affichait pendant sa carrière de joueur. Après l'incident d'Espanyol, Alonso a souligné que Franco Mastantuono, sorti en même temps que Vinicius, était lui aussi déçu de son remplacement.

    "Franco m'a dit : 'Tu me sors ?' Et j'ai répondu : 'Oui.' Quelque chose de similaire s'est passé avec Vini, mais ça arrive à tout le monde", a expliqué Alonso de manière plutôt raisonnable. "Mais je suis très content de la performance de Vinicius. La seule chose qui lui manquait aujourd'hui était un but. Il est vrai qu'il est sorti du terrain au moment où il se sentait le mieux, donc j'aurais pu attendre un peu pour le remplacer, mais j'ai compris que nous avions besoin de joueurs frais pour maintenir le contrôle. Le calendrier est exigeant et nous devons continuer comme ça."

    Lorsqu'Alonso a été relancé sur le sujet quelques jours plus tard, il a adopté un ton encore plus empathique. "J'ai été joueur moi aussi", a-t-il rappelé à la veille du match de son équipe contre Levante. "Quand j'étais remplacé, ce n'était pas toujours le moment le plus agréable. Donc, la frustration, c'est normal, c'est naturel. Nous avons discuté des choses après le match, car j'aime être proche des joueurs, et je ne vais pas faire toute une histoire d'une petite chose."

    Vinicius, cependant, est manifestement incapable d'une telle retenue.

  • Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Le tollé du Clasico

    La crise de nerfs de Vinicius lors du Clasico allait forcément provoquer une énorme controverse. Ce n'était pas Espanyol. C'était Barcelone. Dans le plus grand match du football. Le monde entier regardait, ce qui signifie que tout le monde avait un avis. L'ex-international brésilien Luis Fabiano a accusé son compatriote de faire preuve d'un "manque de respect" envers son remplaçant, Rodrygo, tandis que l'ancien international français Christophe Dugarry a parlé au nom de beaucoup de gens en se déclarant fatigué des pitreries de Vinicius.

    "Il est toujours en train de se plaindre, il pleure toujours auprès de l'arbitre et des adversaires, il est insupportable maintenant",a déclaré Dugarry à RMC Sport. "Tu peux être déçu après avoir été sorti, la tête baissée, en ronchonnant, mais insulter ton entraîneur, ça va trop loin. T'es-tu déjà posé la question que si l'entraîneur ne te fait pas jouer, c'est parce que tes performances ne sont pas au bon niveau ? Sors, mec, sors. Tes performances ne sont pas à la hauteur. Il est encore loin de son niveau des saisons récentes. Il doit se remettre en question. C'est un futur Ballon d'Or, un leader du Brésil, l'un des meilleurs du Real Madrid. Mais il doit montrer autre chose s'il veut être au même niveau. Florentino Pérez va s'en débarrasser."

    Steve McManaman, de son côté, était agacé que Vinicius éclipse ce qui était une victoire extrêmement importante pour son ancien club. "Nous ne devrions pas parler de quelqu'un qui a été remplacé après 75 minutes. Ça me rend fou", a déclaré le vainqueur de la C1 2000 sur ESPN. "Parce que ce n'est pas à propos de Vinicius, c'est à propos de l'équipe. C'est à propos du collectif. C'est à propos de gagner. C'est à propos de prendre cinq points d'avance. C'est à propos de battre Barcelone après qu'ils vous ont battu quatre fois l'année dernière. C'est à propos de gagner le premier Clasico de Xabi Alonso en tant qu'entraîneur."

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-BARCELONAAFP

    Des excuses sans destinataire

    Vinicius n'était pas sans défenseurs. Toni Kroos, par exemple, a soutenu sur son podcast que "personne ne peut juger ou imaginer l'émotion" qu'un joueur ressent lors d'un Clasico joué devant 80 000 personnes. "À froid et avec un peu de distance, il pensera probablement : 'Bon, j'aurais pu retenir ma colère un peu plus longtemps.' Comme vous pouvez le voir sur les images, ça n'a pas été transmis de manière idéale", a reconnu l'ancien milieu madrilène. "Malgré tout, je veux souligner que c'est une situation émotionnellement exceptionnelle d'être là-bas dans un match comme celui-là."

    Le coéquipier de Vinicius, Dean Huijsen, a également pris sa défense, le défenseur central espagnol accusant les médias de faire "tout un plat" d'une petite affaire. "Il s'est excusé, ce que j'ai trouvé juste, mais c'est un coéquipier incroyable, un mec vraiment bien, et ce n'est pas grave. Ces choses arrivent dans le football."

    Le problème avec l'argument de Huijsen est que les excuses étaient sans doute encore pires que l'acte lui-même. Dans sa déclaration de 98 mots sur son coup de sang, il n'y avait aucune mention de son entraîneur. Vinicius s'est essentiellement excusé auprès de tout le monde sauf de l'homme qu'il a manqué de respect, et ce n'était pas une omission. L'absence de toute référence à Alonso était très délibérée, tout comme le fait que les excuses publiques ont été publiées en ligne le jour même où The Athletic a publié un article dans lequel une source anonyme affirmait qu'Alonso "pense qu'il est Pep Guardiola, mais jusqu'à présent il n'est que Xabi".

    Alonso, à son immense crédit, a continué à s'élever au-dessus de ces tentatives sournoises de transformer cela en une lutte pour l'approbation du public entre un joueur et son entraîneur, préférant plutôt louer Vinicius pour ses excuses "précieuses" et "positives" et tirer un trait sur l'affaire. Cette affaire est loin d'être terminée, cependant, comme le soulignent les fuites continues à la presse, AS rapportant que Vinicius "envisage sérieusement" de quitter Madrid, tandis que BILD est allé jusqu'à affirmer que la décision a déjà été prise de vendre l'attaquant à la fin de la saison.

    Ce ne serait certainement pas une surprise de voir Vinicius faire un transfert tant évoqué vers l'Arabie saoudite. Ses meilleures années sont peut-être encore devant lui, mais il est difficile de voir un club d'élite européen répondre au prix demandé supposé de 175 millions d'euros du Real.

  • Kylian Mbappe Awarded With Golden Boot 2024-2025Getty Images Sport

    Mbappé nouveau roi, jeunes talents en embuscade

    Évidemment, beaucoup de choses pourraient changer d'ici l'été prochain, en particulier au Bernabéu, où un entraîneur n'est jamais qu'à quelques défaites d'une crise. Néanmoins, Alonso est actuellement en position de force, avec Madrid en tête de la Liga, tandis que la main de Vinicius a été affaiblie par sa petulance et ses performances inégales (aucun but ni passe décisive lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues).

    Il croit peut-être toujours qu'il est le meilleur joueur du monde, mais il n'est même pas le meilleur joueur du Bernabéu. Comme l'ancien international français Emmanuel Petit l'a récemment déclaré à JeffBet, Mbappé est le nouveau "roi" de Madrid et "Vinicius Jr est contrarié de ne pas être payé le même montant d'argent et du fait que l'équipe a été construite autour de Mbappé. On avait l'impression que même Jude Bellingham était agacé par l'arrivée de Mbappé parce qu'il ne marquait pas autant, mais ça a changé récemment. Tout a changé, dans les médias, au vestiaire, la tactique sur le terrain. Bellingham a agi de manière professionnelle et plus intelligente dans sa communication que Vinicius."

    Peut-être encore plus inquiétant pour Vinicius, il y a plusieurs jeunes talents prometteurs dans l'effectif madrilène capables de prendre sa place dans le onze de départ d'Alonso, dont Mastantuono et Endrick. De plus, s'il devait être vendu, l'énorme somme d'argent récoltée pourrait ensuite être facilement investie dans un avant-centre vedette (Erling Haaland, quelqu'un ?!) si Alonso voulait déplacer Mbappé sur l'aile gauche.

    Le patron des Blancos ne dirait jamais une telle chose dans le climat actuel, bien sûr. Il essaie juste de maintenir la paix pour l'instant, car il sait à quel point Vinicius pourrait être précieux pour les espoirs de Madrid de remporter des trophées majeurs cette saison. Cependant, Alonso a également reconnu que pour que Vinicius reproduise sa meilleure forme, "Il doit se sentir important et à l'aise." En ce moment, il ne se sent manifestement ni l'un ni l'autre, ce qui signifie que la prochaine fois qu'il menacera de partir, Madrid pourrait bien lui ouvrir la porte.

