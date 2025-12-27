Vinicius vendu, Vitinha recruté : ça chauffe entre Madrid et Paris

Pendant ce temps, la situation de Vinicius se fragilise. Samedi dernier, une partie du public du Santiago-Bernabéu l’a sifflé face à Séville. Un signal rare. Critiqué pour son attitude, le Brésilien traverse aussi une période plus discrète sur le terrain.

Ses statistiques parlent : cinq buts et huit passes décisives en 24 matchs cette saison. Des chiffres honorables, mais loin des standards attendus à Madrid pour un joueur de son statut.

Dans la foulée, un détail a attiré l’attention. Vinicius a changé sa photo de profil Instagram. Exit le maillot blanc. Place désormais à celui du Brésil. Un geste anodin pour certains, mais lourd de sens pour d’autres, à un an et demi de la fin de son contrat.