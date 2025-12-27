Paris Saint-Germain v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Patrick Tchanhoun

Vinicius vendu, Vitinha recruté : ça chauffe entre Madrid et Paris

Un départ XXL pourrait tout changer à Madrid. Et un nom circule déjà pour réorganiser le cœur du jeu merengue.

Le Real Madrid avance vers l’été avec plusieurs dossiers brûlants sur la table. Entre l’avenir incertain de Vinicius et la quête d’un nouveau maître à jouer, la Casa Blanca réfléchit à un scénario audacieux. Selon la Cadena Ser, une équation précise prend forme : vendre l’un pour tenter d’attirer l’autre. Au centre de ce possible jeu de dominos, Vitinha, pilier du PSG.

