Le Real Madrid avance vers l’été avec plusieurs dossiers brûlants sur la table. Entre l’avenir incertain de Vinicius et la quête d’un nouveau maître à jouer, la Casa Blanca réfléchit à un scénario audacieux. Selon la Cadena Ser, une équation précise prend forme : vendre l’un pour tenter d’attirer l’autre. Au centre de ce possible jeu de dominos, Vitinha, pilier du PSG.
Vinicius vendu, Vitinha recruté : ça chauffe entre Madrid et Paris
- Getty Images
Un plan conditionné par l’avenir de Vinicius
À Madrid, rien ne bouge sans calcul. L’hypothèse d’une offensive sur Vitinha dépend d’un élément clé : le futur de Vinicius. L’ailier brésilien, lié au Real jusqu’en juin 2027, n’a toujours pas validé la proposition de prolongation soumise par sa direction.
En cas de refus, la Maison Blanche pourrait ouvrir la porte à un départ dès l’été prochain. Une décision lourde, mais qui offrirait une marge financière considérable, aussi bien sur le plan salarial que sur le produit d’un transfert.
- Getty Images
Vitinha, cible prestigieuse et stratégique
Dans ce contexte, le nom de Vitinha circule avec insistance. D’après la Cadena Ser, le Real Madrid envisagerait sérieusement de tenter sa chance pour le milieu portugais. Un dossier complexe. Le joueur de 25 ans évolue au PSG depuis 2022, après un transfert estimé à 41 millions d’euros en provenance du FC Porto.
Sous contrat jusqu’en juin 2029, Vitinha s’est imposé à Paris comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Son influence dans le jeu parisien a pesé lourd lors du sacre en Ligue des champions, où il a rayonné par sa justesse et sa régularité.
- Getty
Vinicius, une relation qui se tend
Pendant ce temps, la situation de Vinicius se fragilise. Samedi dernier, une partie du public du Santiago-Bernabéu l’a sifflé face à Séville. Un signal rare. Critiqué pour son attitude, le Brésilien traverse aussi une période plus discrète sur le terrain.
Ses statistiques parlent : cinq buts et huit passes décisives en 24 matchs cette saison. Des chiffres honorables, mais loin des standards attendus à Madrid pour un joueur de son statut.
Dans la foulée, un détail a attiré l’attention. Vinicius a changé sa photo de profil Instagram. Exit le maillot blanc. Place désormais à celui du Brésil. Un geste anodin pour certains, mais lourd de sens pour d’autres, à un an et demi de la fin de son contrat.
- Getty Images
Un vide laissé par Kroos jamais comblé
Sportivement, l’idée Vitinha s’inscrit dans un besoin clair. Depuis le départ de Toni Kroos en 2024, le Real cherche un véritable patron au milieu. Aucun profil n’a totalement repris ce rôle d’organisateur.
Le Portugais coche toutes les cases. Vision, maîtrise, constance. Mais convaincre le PSG de lâcher son joueur, récent troisième du Ballon d’Or, relève presque de l’exploit. Madrid le sait. Et mesure l’ampleur du défi.