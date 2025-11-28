Vinicius, l'incroyable rebondissement

Le Brésilien a fait la une des journaux cette saison en raison de désaccords avec l'entraîneur Xabi Alonso, allant jusqu'à déclarer au président du Real Madrid, Florentino Pérez, qu'il ne prolongerait pas son contrat tant que le technicien basque serait en poste. La situation est urgente, Vinicius n'ayant plus que 18 mois de contrat. Cependant, il semblait bien plus heureux en Grèce, et on l'a vu en train d'enlacer Alonso après la victoire contre l'Olympiakos.

Vinicus Junior revoit ses exigences salariales à la baisse

Selon MD, Vinicius est désormais plus proche d'une prolongation de contrat avec le Real Madrid, après avoir revu ses exigences salariales à la baisse. Le joueur de 25 ans perçoit actuellement 15 millions d'euros par an, et les Merengues étaient prêts à lui en offrir environ 18 millions, mais il souhaitait être placé sur un pied d'égalité avec Kylian Mbappé. La star française perçoit environ 30 millions d'euros par an si sa prime à la signature est étalée sur la durée de son contrat. Le quotidien catalan indique cependant que Vinicius a revu ses exigences à la baisse, ce qui rapproche une prolongation.

Le club souhaite prolonger le contrat de Vinicius, mais en l'absence d'accord, une vente pourrait être envisagée l'été prochain. Le Daily Briefing explique que Manchester City, le Paris Saint-Germain et Manchester United suivent de près les négociations avec le Real Madrid, ce dernier club étant le dernier à avoir pris contact avec le club pour obtenir des informations sur la situation. Si Vinicius devait être vendu, le montant du transfert pourrait se situer entre 90 et 150 millions d'euros.

Quoi qu'il en soit, les espoirs des autres clubs de recruter Vinicius dépendront des six prochains mois et de l'évolution de sa relation avec Alonso. L'absence de Rodrygo Goes des plans d'Alonso signifie que les Merengues sont peu susceptibles de se séparer de Vinicius, sauf si c'est la seule alternative à un départ libre.