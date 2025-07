Une séquence explosive entre Medhi Benatia, Ismaël Koné et De Zerbi a été captée par les caméras de l’OM… et dévoilée au grand public.

Les coulisses parfois tendues du football professionnel ne restent pas toujours dans l’ombre. L’Olympique de Marseille, via sa série-documentaire "Sans jamais rien lâcher", a levé le voile sur un échange électrique entre Roberto De Zerbi et Ismaël Koné. Cette séquence, diffusée sur YouTube, témoigne d’un début de collaboration houleux entre le technicien italien et le milieu canadien, très vite mis à l’écart du projet marseillais.