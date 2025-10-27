Une passation avant l'heure ? Les dessous de la prochaine rencontre entre Zidane et Deschamps

Le stade Pierre-de-Coubertin de Cannes accueillera ce jeudi 30 octobre un événement exceptionnel : un match de gala entre la « Team des Étoiles » et les « Cannes Legends ». Organisé dans le cadre d’une soirée caritative, ce rendez-vous réunira une partie de la mythique équipe de France championne du monde en 1998, selon RMC Sport. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Patrick Vieira ou encore Robert Pirès reprendront les crampons pour la bonne cause, sous le regard attendri d’un public nostalgique.

À l’origine de ce projet, le club cannois poursuit son initiative « Cannes Legends », lancée l’an dernier pour honorer les grandes figures du football hexagonal. Mais au-delà du plaisir du jeu, les retrouvailles entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps suscitent un intérêt particulier. Le premier, libre depuis son départ du Real Madrid, n’a jamais caché son ambition de diriger l’équipe de France. Le second, toujours solidement installé sur le banc des Bleus, reste concentré sur ses objectifs à moyen terme, notamment la Coupe du monde 2026.