Une passation avant l'heure ? Les dessous de la prochaine rencontre entre Zidane et Deschamps

C’est une soirée qui s’annonce aussi symbolique qu’émotive. Ce jeudi 30 octobre, Zinedine Zidane et Didier Deschamps fouleront à nouveau la même pelouse, vingt-sept ans après leur triomphe mondial. Si le prétexte est caritatif, le rendez-vous à Cannes entre les deux figures emblématiques du football français réveille bien des interrogations. Au-delà du simple match de gala, certains y voient déjà une scène annonciatrice d’une future passation de pouvoir entre le sélectionneur actuel de l’équipe de France et celui que beaucoup pressentent pour lui succéder à la tête des Bleus.
Zidane et Deschamps, retrouvailles de légende à Cannes
Le stade Pierre-de-Coubertin de Cannes accueillera ce jeudi 30 octobre un événement exceptionnel : un match de gala entre la « Team des Étoiles » et les « Cannes Legends ». Organisé dans le cadre d’une soirée caritative, ce rendez-vous réunira une partie de la mythique équipe de France championne du monde en 1998, selon RMC Sport. Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Patrick Vieira ou encore Robert Pirès reprendront les crampons pour la bonne cause, sous le regard attendri d’un public nostalgique.
À l’origine de ce projet, le club cannois poursuit son initiative « Cannes Legends », lancée l’an dernier pour honorer les grandes figures du football hexagonal. Mais au-delà du plaisir du jeu, les retrouvailles entre Zinedine Zidane et Didier Deschamps suscitent un intérêt particulier. Le premier, libre depuis son départ du Real Madrid, n’a jamais caché son ambition de diriger l’équipe de France. Le second, toujours solidement installé sur le banc des Bleus, reste concentré sur ses objectifs à moyen terme, notamment la Coupe du monde 2026.
Zinedine Zidane ne lâche pas l’équipe de France
Ce face-à-face entre Zidane et Deschamps dépasse le cadre sportif. Il incarne une forme de passage de témoin entre deux générations dorées, unies par la gloire de 1998, mais désormais séparées par les fonctions. « Je reviendrai certainement entraîner. Moi, à la Juventus ? Je ne sais pas pourquoi ça n’a pas eu lieu. Je l’ai toujours dans mon cœur, car il m’a tant apporté. Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien »,déclarait récemment Zidane en Italie, laissant planer un mystère lourd de sens.
En attendant, le public cannois se prépare à vivre une soirée unique, mêlant émotion, nostalgie et plaisir du jeu. Entre la main ferme de Didier Deschamps et l’aura de Zinedine Zidane, la rencontre promet d’être bien plus qu’un simple match de gala. Ce 30 octobre, à Cannes, les deux hommes se retrouveront sous les projecteurs, peut-être pour la dernière fois avant qu’une nouvelle page de l’histoire des Bleus ne s’écrive.