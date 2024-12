OFFICIEL - La LFP annonce la date, l’heure et le diffuseur du Trophée des champions

C’est fait. La date et l’heure de la finale du Trophée des champions sont connues du grand public sportif.

Opposant normalement le Champion de France et le vainqueur de la Coupe de France, le Trophée des champions (2023-2024) se jouera entre le Champion de France et son dauphin de la saison écoulée, le Paris Saint-Germain ayant remporté les deux titres, et Monaco vice-champion. Si le lieu de la rencontre était déjà connu depuis quelques semaines, l’heure et la date de la rencontre sont désormais connues.

La LFP dévoile l’horaire et le diffuseur du Trophée des champions

En novembre dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) a indiqué que le Trophée des champions, qui était initialement prévu pour le 8 août dernier à Pékin en Chine, aura finalement lieu à Doha en début de l’année 2025. Ce jeudi 12 décembre 2024, l’instance dirigeante du cuir rond français annonce la date et l’heure de la rencontre. Aussi, la LFP indique que ce choc entre le PSG et l’AS Monaco sera diffusé sur DAZN, diffuseur de Ligue 1.

« La 30ème édition du Trophée des Champions se déroulera le dimanche 5 janvier 2025 à Doha, et bénéficiera pour la première fois d’un partenaire titre, Visit Qatar, l’organe national en charge de développer et promouvoir le tourisme au Qatar. Cette rencontre opposant le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’AS Monaco, vice-champion de Ligue 1 McDonald’s, aura lieu dans le stade 974 de Doha. Inauguré en 2021 et d’une capacité de 45.000 places, le stade 974 était l’une des enceintes de la dernière Coupe du Monde qui s’est déroulée au Qatar. Organisé avec le concours du Comité Local d’Organisation du Qatar en charge des évènements liés au football, le Trophée des Champions Visit Qatar sera programmé à 19h30 heure locale (17h30 en France). Diffusée dans de nombreux pays, la rencontre Paris Saint-Germain – AS Monaco sera retransmise en direct par DAZN en France », a-t-on pu lire dans un communiqué sur le site de la LFP.