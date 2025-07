L’OM tient sa cible, Timothy Weah, mais la Juventus freine toujours… Et si l’attente cachait un jeu bien plus stratégique qu’il n’y paraît ?

L’Olympique de Marseille sait qu’il n’est qu’à un pas de boucler l’arrivée de Timothy Weah. Le joueur a déjà tranché : c’est le Vélodrome ou rien. Pourtant, alors que les supporters marseillais attendent impatiemment du concret, le dossier traîne. Et pour cause : la Juventus n’a pas encore dit oui. Entre manœuvres financières et jeu d’attente, les coulisses de ce transfert sont bien plus complexes qu’il n’y paraît.