Un suspense inattendu, un rebondissement redouté… et finalement, un feu vert imminent pour l’OM dans le dossier Aubameyang.

Les supporters marseillais ont retenu leur souffle plus longtemps que prévu. Ce qui semblait plié a connu un petit grain de sable. Mais cette fois, plus de doute : Pierre-Emerick Aubameyang va bien faire son retour sur la Canebière. Libre, motivé, et plus que jamais prêt à rallumer le Vélodrome.