Un accord imminent, un joueur décidé et un club déterminé : les coulisses d’un transfert qui fait déjà vibrer Marseille.

L’Olympique de Marseille tient peut-être l’un de ses coups les plus marquants de ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, les échanges entre le club marseillais et la Juventus Turin se sont multipliés, avec un seul objectif en tête : faire venir Timothy Weah. L’attaquant américain est aujourd’hui plus proche que jamais du Vélodrome.