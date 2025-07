Le transfert de Timothy Weah à l’OM est en passe d’être acté. L’Américain arrive en provenance de la Juventus.

L’Olympique de Marseille avance vite et fort sur le marché des transferts. En quête de profils capables d’apporter puissance, polyvalence et expérience, le club phocéen semble avoir trouvé une nouvelle pioche la personne de Timothy Weah. Son nom revient avec insistance depuis plusieurs jours, et l’accord final est désormais imminent.