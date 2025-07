L’OM veut frapper fort. Et pour cela, les dirigeants visent désormais un joueur bien connu de Serie A. Une piste étonnante, mais sérieuse.

Comme à chaque mercato estival, l’Olympique de Marseille ne traîne pas cet été. Le club, bien décidé à renforcer ses rangs pour la prochaine saison, a déjà acté trois arrivées : Angel Gomes, CJ Egan Riley et Facundo Medina. Mais ce n’est que le début. Sur toutes les lignes, l’OM explore des options pour monter un effectif solide. Et les pistes s’enchaînent, dont un ancien du PSG est dans le viseur. Et ce n'est pas Serge Aurier.