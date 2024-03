Tiens-toi bien, Cristiano ! Ronaldo sera toujours un GOAT - mais son comportement stupide et ses gestes mesquins ruinent le dernier chapitre de sa carrière sensationnelle

Ronaldo doit cesser de se comporter de manière stupide à Al-Nassr, sous peine de gâcher complètement le dernier chapitre de son illustre carrière.

"Il y a des gens qui me détestent et qui disent que je suis arrogant, vaniteux et tout le reste. Cela fait partie de mon succès. Je suis fait pour être le meilleur", a déclaré Cristiano Ronaldo dans une interview accordée en 2016 au média espagnol Mundo Deportivo. "Nous ne pouvons pas vivre en étant obsédés par ce que les autres pensent de nous. C'est impossible de vivre comme ça. Même Dieu n'a pas réussi à plaire au monde entier."

Le génie portugais n'a jamais fait preuve d'humilité. Ce n'est pas sa qualité première A l'époque, personne n'a vraiment lu son attitude, car il était encore au sommet de son art dans une équipe du Real Madrid qui balayait tous les adversaires en Ligue des champions.

Mais huit ans plus tard, il ne fait aucun doute que les défauts de caractère de Ronaldo l'emportent sur son impact sur le terrain. Il a déclaré que son "travail en Europe était terminé" lorsqu'il a signé un contrat record avec Al-Nassr en janvier de l'année dernière, mais il n'avait vraiment nulle part où aller après une fin cahoteuse de son deuxième passage à Manchester United.

L'article continue ci-dessous

Depuis, Ronaldo s'est donné beaucoup de mal pour prouver qu'il était toujours compétitif, contredisant complètement ses déclarations passées. Il semble qu'aujourd'hui, rien ne soit plus important pour le joueur de 39 ans que la façon dont il est perçu par le public, et cet état d'esprit narcissique menace de gâcher le dernier chapitre de son illustre carrière.