Thomas Tuchel doit partir, mais ce n'est pas lui qui a causé le naufrage du Bayern

Les arguments en faveur du maintien de Tuchel à la tête du Bayern sont faibles, mais les problèmes des Bavarois ont commencé bien avant son arrivée.

Leon Goretzka a l'impression que le Bayern Munich est prisonnier d'un "film d'horreur" sans fin. Quoi qu'ils fassent, ils ne parviennent pas à s'échapper des mâchoires de la défaite. En s'inclinant dimanche face à Bochum, le Bayern Munich a enchaîné trois défaites consécutives, toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis neuf ans.

Thomas Tuchel, sous le feu des critiques, a sans surprise affirmé que ce dernier revers devait être replacé dans son contexte. Le Bayern avait "une valeur xG de 3,4", a-t-il souligné dans son interview d'après-match avec DAZN, "et nous avons eu quatre, cinq, six occasions de premier ordre. Nous avons complètement dominé le match et nous avons même été menés au score sans crier gare".

"Nous n'avons jamais cessé de faire des efforts jusqu'à la fin et nous avons joué longtemps avec un homme en moins. Beaucoup de choses nous ont été défavorables. Je pense que cette défaite est différente des deux précédentes".

Et il a raison : Le Bayern est en train de se battre de différentes manières en ce moment.