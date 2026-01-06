C’est une page qui se tourne brutalement en Alsace. En conférence de presse ce mardi, Liam Rosenior a officialisé ce que beaucoup pressentaient déjà : son aventure avec le RC Strasbourg touche à sa fin. Courtisé par Chelsea, l’entraîneur anglais a pris la parole pour expliquer un départ aussi rapide que symbolique, dans un contexte où les liens entre BlueCo, Chelsea et Strasbourg alimentent déjà de nombreux débats.
Strasbourg : Liam Rosenior annonce son départ pour Chelsea
Une décision rapide, un contexte particulier
Tout s’est accéléré en quelques jours. À Londres, la direction de Chelsea a choisi de mettre un terme à sa collaboration avec Enzo Maresca dès le début de l’année 2026. Dans ce contexte, le profil de Liam Rosenior s’est imposé presque naturellement. À 41 ans, l’entraîneur de Strasbourg incarne une continuité logique dans l’écosystème BlueCo, actionnaire commun aux deux clubs.
Très vite, des discussions se sont engagées. Ce mardi, devant les médias, Rosenior n’a plus esquivé. Il a confirmé son départ vers Stamford Bridge, assumant pleinement un choix qu’il décrit comme impossible à ignorer.
« On a eu des moments exceptionnels avec Strasbourg. Samedi, je ne savais pas ce qui allait se passer. J’ai eu la permission de parler avec Chelsea depuis. C’est un honneur pour moi d’être associé avec ce club. Et aujourd’hui, je peux dire que c’est en bonne voie pour que je sois le nouvel entraîneur de ce club », a-t-il déclaré.
Chelsea, une opportunité impossible à refuser
Face aux interrogations, Liam Rosenior a tenu à rappeler que Chelsea ne représentait pas une simple promotion sportive, mais un tournant personnel et professionnel.
« Ce n’est pas juste Chelsea, j’ai eu des intérêts de clubs de Ligue des Champions. Mais à un moment dans sa vie, il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est le club champion du monde, avec un effectif incroyable, un public incroyable. Je peux aussi rentrer chez moi, voir mes enfants, ma famille. Personne ne peut remettre en question ma décision et mon implication à Strasbourg », a-t-il indiqué.
Un discours assumé, presque frontal, qui vise à couper court à toute polémique sur un éventuel manque de loyauté envers le club alsacien.
Un départ assumé, malgré un timing imparfait
Rosenior ne s’en cache pas : quitter Strasbourg en cours de saison ne représente pas un scénario idéal. Mais il assure avoir agi avec transparence, en lien constant avec sa direction.
« Le timing de mon départ n’est pas parfait. Ce qui me rend heureux, c’est que la personne qui va me succéder aidera le club à avoir encore plus de succès. J’aurais toujours une connexion avec David, Marc et le prochain coach. J’espère qu’il rencontrera plein de succès dans les années à venir », souligne le coach alsacien.
L’entraîneur anglais précise également que tout est déjà acté avec Chelsea, même si rien n’est encore signé noir sur blanc.
« Je n’ai pas encore signé, mais je me suis mis d’accord avec Chelsea. Tout est ok, cela devrait arriver dans les prochaines heures ».
Strasbourg respecté, selon Rosenior
Conscient des critiques, Rosenior a pris le temps de répondre à ceux qui dénoncent un départ précipité, voire un manque de considération pour Strasbourg.
« J’espère que non (que les supporters soient en colère). La réalité dans le foot, c’est qu’il y a des niveaux de club. L’ambition de Strasbourg est d’atteindre le top. Strasbourg n’est pas au même niveau que Chelsea ».
Il va même plus loin, retournant l’argument en faveur du club alsacien. « Les fans peuvent être fiers de ce que dire qu’un entraîneur de leur club soit considéré comme capable d’entraîner Chelsea (…) Pour moi, c’est une grande marque de respect vis-à-vis de Strasbourg ».
Une manière de rappeler que cette nomination potentielle valide aussi le travail accompli en Alsace.
Une transition encore en suspens
Avant de basculer définitivement dans son nouveau rôle, Liam Rosenior souhaite boucler proprement son aventure strasbourgeoise. Il affirme avoir échangé avec plusieurs joueurs et promet un message clair une fois son départ officialisé.
À Chelsea, il ne devrait pas encore s’installer sur le banc dès ce week-end. Sauf surprise, il ne dirigera pas les Blues pour le match de FA Cup à Charlton, prévu samedi. Une transition progressive, mais déjà lourde de symboles, tant ce départ cristallise les débats autour du projet BlueCo.
Strasbourg, de son côté, doit désormais penser à l’après-Rosenior. Un chantier ouvert plus tôt que prévu.