Strasbourg : Liam Rosenior annonce son départ pour Chelsea

Tout s’est accéléré en quelques jours. À Londres, la direction de Chelsea a choisi de mettre un terme à sa collaboration avec Enzo Maresca dès le début de l’année 2026. Dans ce contexte, le profil de Liam Rosenior s’est imposé presque naturellement. À 41 ans, l’entraîneur de Strasbourg incarne une continuité logique dans l’écosystème BlueCo, actionnaire commun aux deux clubs.

Très vite, des discussions se sont engagées. Ce mardi, devant les médias, Rosenior n’a plus esquivé. Il a confirmé son départ vers Stamford Bridge, assumant pleinement un choix qu’il décrit comme impossible à ignorer.

« On a eu des moments exceptionnels avec Strasbourg. Samedi, je ne savais pas ce qui allait se passer. J’ai eu la permission de parler avec Chelsea depuis. C’est un honneur pour moi d’être associé avec ce club. Et aujourd’hui, je peux dire que c’est en bonne voie pour que je sois le nouvel entraîneur de ce club », a-t-il déclaré.