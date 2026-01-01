Mercato : Enzo Maresca sur la sellette, Chelsea fonce sur un coach de Ligue 1

Selon les informations de Fabrizio Romano, les dernières 24 heures ont marqué un tournant dans les rapports entre Maresca et la direction londonienne. Des désaccords profonds seraient apparus, modifiant brutalement l’équilibre jusque-là fragile. Les discussions internes ne porteraient plus uniquement sur des ajustements sportifs, mais bien sur l’avenir même de la collaboration. Une rupture rapide figure désormais parmi les scénarios étudiés.

Sur le terrain, la situation n’aide en rien l’entraîneur transalpin. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Leicester avec un contrat courant jusqu’en 2029, Maresca peine toujours à stabiliser son équipe. Le nul concédé mardi dernier à Stamford Bridge face à Bournemouth (2-2) a laissé des traces. Les supporters ont sifflé, exprimant leur lassitude, notamment après la sortie de Cole Palmer. Les tribunes ont alors lâché un message sans détour : « Tu ne sais pas ce que tu fais! »