Chelsea avance sur une ligne de crête. Les résultats ne rassurent plus, le climat interne se tend et le mercato d’hiver accentue toutes les pressions. En coulisses, l’hypothèse d’un changement d’entraîneur prend de l’épaisseur, au point de faire émerger un nom inattendu venu de Ligue 1.
Mercato : Enzo Maresca sur la sellette, Chelsea fonce sur un coach de Ligue 1
- AFP
Maresca, des titres… et des doutes persistants
Vainqueur de la Ligue Conference au printemps, puis tombeur du PSG en finale de la Coupe du monde des clubs durant l’été, Enzo Maresca semblait avoir posé des bases solides à Chelsea. Pourtant, ces succès n’ont pas suffi à apaiser les interrogations. L’entraîneur italien se retrouve aujourd’hui dans une position inconfortable, à tel point que son nom circule déjà parmi ceux susceptibles de quitter un grand club européen dès le début de l’année 2026.
- Getty Images Sport
Relations dégradées en interne, Chelsea à la peine en Premier League
Selon les informations de Fabrizio Romano, les dernières 24 heures ont marqué un tournant dans les rapports entre Maresca et la direction londonienne. Des désaccords profonds seraient apparus, modifiant brutalement l’équilibre jusque-là fragile. Les discussions internes ne porteraient plus uniquement sur des ajustements sportifs, mais bien sur l’avenir même de la collaboration. Une rupture rapide figure désormais parmi les scénarios étudiés.
Sur le terrain, la situation n’aide en rien l’entraîneur transalpin. Arrivé à l’été 2024 en provenance de Leicester avec un contrat courant jusqu’en 2029, Maresca peine toujours à stabiliser son équipe. Le nul concédé mardi dernier à Stamford Bridge face à Bournemouth (2-2) a laissé des traces. Les supporters ont sifflé, exprimant leur lassitude, notamment après la sortie de Cole Palmer. Les tribunes ont alors lâché un message sans détour : « Tu ne sais pas ce que tu fais! »
- AFP
Un classement déjà alarmant
Après 19 journées de championnat, Chelsea ne compte que 30 points. Un total bien en deçà des attentes, surtout au regard des investissements massifs consentis ces dernières saisons. Arsenal, solide leader avec 45 unités, a déjà creusé un écart conséquent. Cinquièmes, les Blues voient la course au titre s’éloigner rapidement. Les coéquipiers de Malo Gusto et Wesley Fofana n’ont plus vraiment de marge, même pour sécuriser une place européenne.
- (C)Getty Images
Un mois de janvier sous très haute tension, Maresca déjà sous la menace
Le calendrier n’offre aucun répit. Chelsea ouvre l’année 2026 par un déplacement délicat chez Manchester City. Certes, les Londoniens bénéficient de deux jours de récupération supplémentaires, mais la pression reste maximale. Ce choc lance une série vertigineuse. Fulham, Charlton, Arsenal, Brentford, Crystal Palace et West Ham s’enchaîneront, entre Premier League, FA Cup et demi-finale de League Cup.
À cela s’ajoutent deux rencontres capitales sur la scène européenne face à Pafos et Naples, déterminantes pour l’accès aux barrages de la Ligue des champions. Neuf matchs en un mois. Neuf tests. Et peut-être neuf occasions de voir la saison basculer.
La vraie question demeure simple : Enzo Maresca sera-t-il encore sur le banc pendant cette séquence infernale ? La réponse pourrait tomber rapidement, soit par une décision forte de la direction, soit par un choix assumé du technicien italien lui-même. Pour l’heure, le flou domine, mais la nervosité gagne chaque étage de Stamford Bridge.
- AFP
Liam Rosenior, la piste venue de Strasbourg
Du côté de la presse britannique, et notamment The Telegraph, la discrétion reste de mise concernant les profils étudiés. Une short-list existe, mais peu de noms filtrent. Un seul circule avec insistance, et il mène tout droit à Strasbourg. Liam Rosenior, entraîneur du Racing, apparaît comme une option sérieuse.
Membre de la galaxie BlueCo, l’Anglais s’est bâti une réputation solide en Alsace. Après une septième place lors de la saison 2024-2025, son équipe lutte encore pour l’Europe cette année. En Ligue Conférence, Strasbourg a même terminé en tête de la phase de championnat. Des performances suivies de près à Londres, selon plusieurs médias outre-Manche.
- AFP
Une solution interne… et explosive
Choisir Rosenior permettrait à Chelsea de rester dans l’écosystème BlueCo et d’agir vite. Une transition facilitée, du moins sur le papier. Reste l’impact émotionnel. Un tel départ provoquerait une onde de choc à Strasbourg et nourrirait la colère des supporters alsaciens. À Londres comme en Alsace, le dossier Maresca-Rosenior promet déjà des secousses.