Chelsea : Rooney vote Rosenior

La légende de la Premier League, Wayne Rooney, lui a apporté un soutien sans réserve. L'ancien capitaine de Manchester United, désormais retraité, connaît déjà bien le technicien strasbourgeois, pour avoir été son adjoint lors d'un passage de 18 mois à Derby County en 2021 et 2022.

Lorsque Rooney est arrivé à Derby il y a cinq ans pour son premier poste d'entraîneur, Rosenior lui a été attribué comme bras droit. L'ancien défenseur de Fulham était déjà au club depuis 2019 et a été promu d'entraîneur adjoint de l'équipe première à entraîneur adjoint lors de la nomination de Rooney. Des deux, Rosenior était le plus expérimenté et a aidé son nouvel entraîneur à prendre en main les Rams.

« Il a pris des risques, et j'espère que cela portera ses fruits car je pense que Liam est l'un des meilleurs entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé », a déclaré Rooney dans son podcast éponyme sur la BBC.

C'est un compliment de taille, surtout quand on sait que Rooney a été entraîné par des pointures comme Carlos Queiroz, René Meulensteen et Mike Phelan durant son passage à Manchester United.

« Son souci du détail, sa façon d'aborder le quotidien… Il est parmi les meilleurs entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé. Liam a été essentiel pour moi. Son talent d'entraîneur était incroyable. J'étais plutôt en charge de la gestion des joueurs et de tout le reste. J'ai donc beaucoup appris de lui de ce point de vue-là, et je pense qu'il a fait un excellent travail dans l'ensemble. Il a aussi un côté… disons, particulier, qu'il vaut mieux ne pas contrarier. »

On a l'impression que ce n'est qu'une question de temps avant que Rooney ne soit présenté à Stamford Bridge, passant d'un club de BlueCo à un autre. Il a auparavant entraîné Hull City, menant presque les Tigers en play-offs de Championship lors de la saison 2023-2024, avant d'être limogé brutalement en raison d'un désaccord sur la philosophie de jeu avec le propriétaire du club. Rosenior n'a par ailleurs dirigé que Strasbourg, mais son manque d'expérience en tant qu'entraîneur principal ne devrait pas inquiéter les supporters de Chelsea, qui exigent le meilleur, selon Rooney.

« S'il accepte le poste, il ne décevra pas », a insisté Rooney. « Il attendait une telle opportunité. S'il ne la saisit pas maintenant, il ne la saisira jamais. Et je pense qu'il a fait ses preuves, qu'il a travaillé dur pour en arriver là.

« Il n'aura donc aucun doute sur ses capacités. Et j'espère que très bientôt, nous apprendrons qu'il est l'entraîneur, car pour un jeune entraîneur anglais, c'est un tournant majeur. On voit rarement des entraîneurs anglais dans les grands clubs. » Il nous montrerait donc la voie.