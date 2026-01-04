Rosenior, la grosse mise au point

Le technicien de 41 ans s'est exprimé devant les médias après le match nul 1-1 de son équipe contre Nice en Ligue 1 et a insisté sur le fait qu'il ne savait toujours pas ce qui allait se passer, mais qu'il se sentait apprécié au sein du club français et qu'il restait concentré sur sa mission.

Rosenior favori pour remplacer Maresca

Rosenior semble être devenu le candidat privilégié de Chelsea pour succéder à Maresca après son départ surprise de Stamford Bridge le jour de l'An. L'ancien entraîneur de Leicester City a quitté le club sur une mauvaise passe et suite à une rupture des relations avec les propriétaires. L'entraîneur des moins de 21 ans de Chelsea, Calum McFarlane, devrait diriger l'équipe pour le match de Premier League à Manchester City dimanche, tandis que la recherche d'un remplaçant permanent pour Maresca se poursuit. Rosenior n'a pas exclu un départ de Strasbourg pour Chelsea et vient de faire le point sur la situation, alors que les rumeurs d'un possible retour en Angleterre persistent.

Après le match nul 1-1 de Strasbourg contre Nice, Rosenior s'est adressé aux journalistes samedi : « Honnêtement, je ne sais pas. Je l'ai dit en conférence de presse, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est difficile de décrire le lien que j'ai avec ce groupe. Je me sens aimé, j'ai adoré ce travail dès le début. Ma réponse reste la même : je ne sais pas. Rien n'est concret, il n'y a pas de discussions concrètes. Je veux juste me concentrer sur l'équipe, sur le club, qui est un club magnifique. Advienne que pourra ; je dois rester concentré sur le présent. C'est une très belle ville, avec des gens formidables, un grand club. J'ai tout aimé. Les joueurs ont été incroyables. Je souhaite sincèrement le meilleur pour ce club. »