Le silence, parfois, en dit long. À Nice, après un match nul qui laisse Strasbourg dans la course aux places européennes, une autre question a occupé tous les esprits : Liam Rosenior était-il en train de vivre ses derniers instants sur le banc alsacien ? Courtisé par Chelsea, l’entraîneur anglais n’a ni confirmé ni démenti son possible départ. Entre émotions personnelles, incertitudes professionnelles et intérêts croisés, Liam Rosenior s’est livré avec une rare honnêteté, laissant planer le doute sur la suite de son aventure à Strasbourg.
"Je ne sais pas...", Liam Rosenior cash sur son avenir avec Strasbourg
- AFP
Chelsea s’invite dans l’équation Rosenior
Présent sur la shortlist de Chelsea pour succéder à Enzo Maresca, Liam Rosenior se retrouve au cœur d’un dossier brûlant. Selon la presse anglaise, son profil séduit les dirigeants des Blues, récemment séparés de leur entraîneur. Liam Rosenior figure même en très bonne position parmi les candidats envisagés par le 5e de Premier League. Une situation qui confère une dimension particulière au match nul décroché par Strasbourg sur la pelouse de Nice (1-1), lors de cette journée de Ligue 1.
Ces dernières heures, les discussions entre Chelsea et l’entourage de Liam Rosenior auraient connu des avancées notables, indiqueRMC Sport. Sans confirmation officielle, l’intérêt du club londonien semble concret, plaçant Liam Rosenior face à un tournant majeur de sa carrière. À l’issue de la rencontre à l’Allianz Riviera, l’entraîneur strasbourgeois n’a pas esquivé la question, laissant entendre que l’avenir pouvait s’écrire loin de l’Alsace, sans pour autant fermer la porte à une continuité.
- AFP
Liam Rosenior évasif sur son avenir à Strasbourg
Interrogé après le coup de sifflet final, Liam Rosenior a surpris par la sincérité de ses propos. Au micro de Ligue 1+, il a déclaré : « Je ne sais pas, je suis honnête ». Une phrase lourde de sens, qui traduit l’incertitude actuelle autour de sa situation. Liam Rosenior a poursuivi en rappelant le caractère imprévisible de sa profession : « Je l'ai dit en conférence de presse, dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver ».
Très attaché à son groupe, Liam Rosenior a insisté sur la relation construite avec Strasbourg : « C'est difficile de décrire la connexion que j'ai avec ce groupe. Je me sens aimé, j'ai aimé ce travail depuis le début ». Avant de marteler : « Ma réponse reste la même : je ne sais pas. Rien n'est concret, il n'y a pas de discussions concrètes ». Une déclaration qui, tout en calmant les rumeurs, n’écarte pas totalement l’hypothèse d’un départ imminent.
- AFP
Liam Rosenior déjà nostalgique de Strasbourg ?
Malgré les sollicitations, Liam Rosenior assure vouloir rester focalisé sur sa mission actuelle : « Je veux juste me concentrer sur l'équipe, sur le club, qui est un club magnifique ». Fidèle à sa ligne de conduite, il ajoute : « Ce qui doit arriver arrivera, je dois rester concentrer sur l'instant présent ». Des mots qui traduisent une volonté de ne pas se laisser déstabiliser par le contexte médiatique.
L’attachement de Liam Rosenior à Strasbourg transparaît encore lorsqu’il évoque son environnement : « C'est une très belle ville, avec de très belles personnes, un super club. J'ai tout aimé. Les joueurs ont été incroyables. Je veux vraiment le meilleur pour ce club ». Un discours empreint d’émotion, qui laisse penser que, quel que soit son avenir, l’expérience strasbourgeoise marquera durablement Liam Rosenior.
- AFP
Le silence stratégique du RCSA face à Chelsea
Avant même le match, un détail n’a pas échappé aux observateurs : Liam Rosenior ne s’est pas exprimé au micro du diffuseur en avant-match. Présente à l’Allianz Riviera, une équipe de Sky Sports a filmé l’entraîneur strasbourgeois, assis sur le banc, écouteurs sur les oreilles, concentré et silencieux. Une attitude interprétée par certains comme un indice supplémentaire dans le dossier Liam Rosenior, sans que cela ne constitue une confirmation officielle.
En coulisses, RMC Sport informe que certaines sources se montrent optimistes quant à une issue rapide dans les « prochains jours ». Sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2028, Liam Rosenior pourrait permettre au RCSA de percevoir une indemnité en cas de départ vers Chelsea. Pour l’instant, la direction alsacienne n’a fait aucun commentaire public, préférant maintenir le silence autour de ce dossier sensible.
- AFP
Strasbourg prépare déjà la succession de Rosenior
Face à cette situation, Strasbourg tente d’anticiper un éventuel départ de Liam Rosenior. Actuellement 7e de Ligue 1, le club alsacien prépare en interne différents scénarios pour ne pas être pris de court. Selon le média français, le nom d’Eric Ramsay circule avec insistance depuis plusieurs heures et figurerait en bonne position sur la shortlist du RCSA, sans que ce dossier ne soit encore finalisé.
Rien n’est donc acté à ce stade, et le feuilleton Liam Rosenior pourrait encore réserver des surprises. Entre l’intérêt appuyé de Chelsea, le silence de Strasbourg et les déclarations empreintes d’honnêteté de l’entraîneur, l’avenir reste ouvert. Une chose est certaine, les prochains jours s’annoncent décisifs pour Liam Rosenior, Strasbourg et l’équilibre sportif du RCSA.