"Je ne sais pas...", Liam Rosenior cash sur son avenir avec Strasbourg

Présent sur la shortlist de Chelsea pour succéder à Enzo Maresca, Liam Rosenior se retrouve au cœur d’un dossier brûlant. Selon la presse anglaise, son profil séduit les dirigeants des Blues, récemment séparés de leur entraîneur. Liam Rosenior figure même en très bonne position parmi les candidats envisagés par le 5e de Premier League. Une situation qui confère une dimension particulière au match nul décroché par Strasbourg sur la pelouse de Nice (1-1), lors de cette journée de Ligue 1.

Ces dernières heures, les discussions entre Chelsea et l’entourage de Liam Rosenior auraient connu des avancées notables, indiqueRMC Sport. Sans confirmation officielle, l’intérêt du club londonien semble concret, plaçant Liam Rosenior face à un tournant majeur de sa carrière. À l’issue de la rencontre à l’Allianz Riviera, l’entraîneur strasbourgeois n’a pas esquivé la question, laissant entendre que l’avenir pouvait s’écrire loin de l’Alsace, sans pour autant fermer la porte à une continuité.