Strasbourg, Chelsea : La sortie énigmatique de Liam Rosenior sur son avenir

La question s’impose désormais avec insistance : Liam Rosenior doit-il quitter Strasbourg, actuel septième de Ligue 1, pour rejoindre Chelsea, cinquième de Premier League ? À 41 ans, l’entraîneur alsacien est présenté comme l’un des favoris pour succéder à Enzo Maresca sur le banc londonien.Une hypothèse qui a pris de l’ampleur ces derniers jours, alors que Strasbourg s’apprête à se déplacer à Nice pour la 17e journée de championnat (samedi, 19h). Face aux rumeurs, Liam Rosenior n’a pas cherché à les nier frontalement, préférant rappeler ses priorités immédiates.

En conférence de presse, Liam Rosenior a tenu à replacer le débat dans un cadre professionnel. "Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de spéculations mais en tant qu'entraîneur, si on s'y intéresse, on devient fou et en général on échoue", a-t-il expliqué. L’Anglais a ensuite insisté sur son engagement quotidien à Strasbourg : "[...] Mon job est ici, j'aime ce club. Je travaille pour gagner ce match samedi. Mais bien sûr que je suis au courant des rumeurs." Un discours mesuré, révélateur de la position délicate de Liam Rosenior.