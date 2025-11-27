Neymar en danger, ça va trop loin

L'icône brésilienne souffre d'un problème au genou qui l'éloignerait des terrains pour le reste de la saison s'il était opéré. Cependant, alors que le club brésilien lutte pour le maintien, le joueur de 33 ans pourrait tenter de jouer malgré la douleur afin d'assurer le maintien de son équipe en première division.

Neymar victime d'une rechute

L'ancien joueur du FC Barcelone a connu une saison perturbée par les blessures, le vétéran n'ayant repris la compétition que récemment après une blessure aux ischio-jambiers. Cette semaine, il est apparu que Neymar souffrait de douleurs au genou, ce qui l'a empêché de participer au match nul 1-1 contre l'Internacional lundi. Santos occupe actuellement la 17e place, juste au-dessus de la zone de relégation, en Série A brésilienne, à trois journées de la fin. Peu après avoir obtenu ce précieux point, l'entraîneur de Santos, Juan Pablo Vojvoda, a dévoilé les plans du club pour son « leader ».

Il a déclaré aux journalistes : « Il est prévu qu'il soit présent pour le match contre Sport. Je dois lui parler, je ne suis pas physiquement à ses côtés et je respecterai ses décisions. Mais il s'est engagé à être là, il veut toujours être présent. Avant le match contre Mirassol, il ressentait une gêne au genou. Il l'a également ressentie pendant le match. Le lendemain, la gêne était importante à ce genou. Nous savons que nous avons des matchs tous les trois jours. Avec le voyage, nous arriverons à Santos demain après-midi… C'est un joueur dont nous avons besoin pour les trois journées et il nous sera précieux. C'est notre leader sur le terrain. Il sera là. Il sentait qu'il ne serait pas en mesure de répondre aux exigences du match d'aujourd'hui. »

Des images de Santos ont montré que Neymar s'est entraîné avec ses coéquipiers mercredi, mais il est clair qu'il n'est pas à 100 %. Selon Globo, Neymar souffre d'une déchirure du ménisque du genou gauche et les médecins recommandent une arthroscopie, une intervention chirurgicale mini-invasive consistant à insérer une petite caméra dans l'articulation par une minuscule incision. Cela permet au chirurgien de visualiser l'intérieur de l'articulation sur un écran vidéo et d'effectuer les réparations nécessaires. Cette blessure lui causerait des douleurs persistantes à l'effort, mais il envisagerait de jouer pour Santos.

L'article précise que le genou de Neymar pourrait se rompre au moindre choc important et que les médecins lui conseillent d'arrêter tout entraînement et de subir une arthroscopie. Cependant, cela mettrait fin à sa saison, le Brésilien étant probablement indisponible pendant un mois. Par ailleurs, lors des entraînements collectifs, Neymar a évité les contacts et a joué avec une attelle au genou gauche. On craint que s'il ne ménage pas son genou, ce problème ne s'aggrave considérablement, le privant potentiellement de toute la saison 2026 et compromettant ses chances d'être sélectionné en équipe nationale du Brésil en mars. Malgré cela, Neymar réfléchirait à la marche à suivre, un retour en deuxième division étant envisageable.