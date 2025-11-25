Neymar, la blessure au pire moment

L'attaquant de 33 ans revenait tout juste d'une blessure aux ischio-jambiers et, alors qu'il commençait à retrouver ses marques avec Santos, l'ancien joueur du FC Barcelone devrait manquer le match crucial contre l'Internacional en raison d'un nouveau problème physique.

L'enthousiasme autour du retour de Neymar s'estompe.

L'annonce du possible retour de Neymar dans son club formateur début 2025, suite à la résiliation de son contrat avec Al-Hilal, avait suscité un immense enthousiasme. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a effectivement été présenté par le club brésilien fin janvier, l'attaquant étant impatient de retrouver son meilleur niveau et de réintégrer la sélection nationale. Si un bilan de sept buts et trois passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues est loin d'être mauvais, Neymar a été régulièrement blessé. Cette situation coïncide avec l'absence prolongée du vétéran, alors que Santos flirte actuellement avec la zone de relégation. BeIN Sports rapporte qu'il souffre de douleurs au genou depuis le début de la semaine et qu'il manquera donc le match de lundi contre Internacional, également en difficulté, une rencontre entre les 17e et 15e du championnat brésilien de Série A. Le média précise qu'il n'y a pas de lésion structurelle, mais la douleur de Neymar est suffisamment intense pour l'empêcher de jouer et suscite des inquiétudes au sein du club.

Le contrat de Neymar à Santos expire à la fin de l'année, ce qui signifie qu'il pourrait être libre de tout contrat début 2026, à six mois de la Coupe du Monde. Pour l'instant, aucune avancée significative n'a été réalisée, bien que le président du club, Marcelo Teixeira, semble confiant quant à la possibilité de trouver un accord.

Il déclarait en début de mois : « Le projet de Neymar, c'est la Coupe du Monde 2026. S'il y a consensus, il prolongera son contrat. Il existe une grande confiance entre lui et le club, et je suis convaincu que nous trouverons une solution au moment opportun. »

Cependant, rien ne garantit son maintien, mais un transfert chez le rival, Fluminense, a été exclu par le président du club, Mario Bittencourt.

Il a tweeté : « Concernant Neymar, je tiens à préciser qu’il n’y a eu aucun contact récent entre Fluminense et le joueur, ni avec son entourage. Fluminense a un immense respect pour Santos et, bien entendu, le club et le joueur sont pleinement engagés à remporter les matchs restants du championnat brésilien. »